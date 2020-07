Montalcino, Sindaco su finanziamento a magazzino di Brunello: ''Operazione importante per il territorio''

Il finanziamento tende a valorizzare vino sfuso e dare sostegno al produttore



Soddisfazione per il Comune di Montalcino, per la firma da parte della Castiglion Del Bosco Agricola del primo finanziamento sul magazzino di Brunello di Monatlcino erogato da Banco BPM, con il supporto di PwC e Valoritalia.



«L’operazione conclusa con successo da Castiglion del Bosco che abbiamo seguito con grande attenzione in tutte le sue fasi – sottolinea il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli – è un risultato importante per molte piccole-medie aziende vinicole del nostro territorio, e può rappresentare un esempio da percorrere in questa fase particolare che stiamo attraversando a livello economico e di mercati».



Si tratta del primo finanziamento di questo genere, nella forma tecnica di inventory loan, da 1 milione di euro messo a disposizione da Banco Bpm: una linea di credito garantita dai pregiati vini in magazzino il cui obiettivo è supportare le aziende che necessitano di tempo per affinare e valorizzare le proprie produzioni.



«Questo tipo di finanziamento infatti – aggiunge Franceschelli – tende a valorizzare il vino sfuso e a dare sostegno al produttore fino alla fase di affinamento del vino in cantina, dando una vantaggio in termini di valore del prodotto a tutta la denominazione del Brunello».



Nel corso della durata del finanziamento – spiega l’azienda -, il vino sfuso di Castiglion del Bosco posto a garanzia del finanziamento potrà essere sostituito dalle vendemmie successive, per consentire l’imbottigliamento e l’invecchiamento delle annate prossime alla messa in commercio.