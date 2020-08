Montalcino, interventi di manutenzione e lavori pubblici su tutto il territorio comunale per oltre 7 milioni di euro

I lavori hanno riguardato sia il capoluogo che le frazioni

Lavori e opere pubbliche per oltre sette milioni di euro. Sono quelli realizzati e attivati dall’Amministrazione comunale su tutto il capoluogo e le frazioni.Tra le opere di maggior rilievo la riqualificazione degli spazi storico culturali della Fortezza per un importo di oltre 1 mln e 300 mila euro. I lavori sono in corso. Interventi per circa 100 mila euro hanno invece riguardato l’efficientamento energetico del capoluogo con la posa in opera di apparecchiature illuminotecniche a led nella pubblica illuminazione. Termineranno ad agosto i lavori di riqualificazione del centro storico di Montalcino con il rifacimento del lastrico di piazza Cavour e via Panfilo dell’Oca (193 mila euro) e della realizzazione del lastrico in via Moglio per oltre 700 mila euro e via Lapini. Sono invece terminati e sono in attesa del collaudo i lavori di riqualificazione della strada del Canalicchio per un importo complessivo di 94 mila euro. Interventi di manutenzione e adeguamento sono stati realizzati in tutti i plessi scolastici del territorio comunale dove non si registrano criticità in vista della riapertura di settembre. Tra gli interventi di manutenzione la sistemazione del parco della pineta Osticcio, il rifacimento delle fognature in piazza Garibaldi, il consolidamento di Porta Cerbaia, la sistemazione del campo di tiro con l’arco. Interventi di sistemazione hanno riguardato il campo sportivo di Montalcino con la nuova illuminazione per l’atterraggio dell’elisoccorso Pegaso in notturna e l’impianto di irrigazione a scomparsa. “Si tratta – spiega il Sindaco Silvio Franceschelli - di interventi frutto di un’attenta programmazione inmateria di lavori pubblici e che andranno ad incidere sul miglioramento e sulla fruibilità del capoluogo e delle frazioni. Ringrazio gli uffici e i tecnici per il grande lavoro che stanno svolgendo”. Lavori hanno riguardato anche le frazioni. Un intervento da oltre 500 mila euro per la riqualificazione dell’area adibita allo svolgimento della Giostra di Montisi e per la realizzazione di un teatro all’aperto per l’incremento dell’offerta culturale. Oltre 500 mila euro per la realizzazione della pavimentazione nel centro storico di Castelnuovo dell’Abate, oltre alla realizzazione del collegamento fibra con Montalcino. Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche hanno riguardato il complesso scolastico di Torrenieri così come è in progettazione esecutiva la variante stradale di Torrenieri. Lavori sono stati effettuati sui tetti del cimitero e alle lampade votive così come alla palestra. Infine a San Giovanni d’Asso lavori di riqualificazione della piazza, la progettazione della cittadella agroalimentare e l’impianto di videosorveglianza su tutto il territorio comunale. Oltre venti sono i cantieri per manutenzioni ordinarie di strade, giardini e infrastrutture.