Comune di Montalcino: scuola e coronavirus, bilancio positivo per la prima settimana

Il sindaco Franceschelli: «Siamo fiduciosi ma dobbiamo continuare tutti insieme a tenere alta la massima attenzione»



«Dopo la prima settimana possiamo dire con moderata cautela che scuole sono iniziate nel migliore dei modi in termini di sicurezza e riducendo al minimo i disagi, considerata comunque la difficile situazione che tutto il Paese e i Comuni in modo particolare sono costretti a sopportare». Questo il commento del sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli dopo i primi giorni di scuola.



«I trasporti hanno visto una buona risposta e sono stati implementati - prosegue il primo cittadino di Montalcino -; una volta stabilizzati anche gli orari scolastici ci adopereremo per garantire il servizio anche i pochi bambini esclusi. Un ringraziamento al corpo docente e alle famiglie per l’attenzione e la collaborazione. Siamo fiduciosi – conclude Franceschelli - ma dobbiamo continuare tutti insieme a tenere alta la massima attenzione».