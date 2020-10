Montalcino, annullata la Sagra del Tordo 2020

Lo comunica l’Amministrazione comunale: dai Quartieri non è stata raggiunta la maggioranza qualificata dei tre quarti come previsto dall’iter di approvazione per lo svolgimento

La Sagra del Tordo 2020 è ufficialmente annullata causa Covid. E’ quanto informa l’Amministrazione comunale di Montalcino.Il sindaco Silvio Franceschelli nei giorni scorsi, dopo aver inviato una missiva ai Quartieri che illustrava le misure di sicurezza necessarie da mettere in campo per il contenimento e la prevenzione del contagio da Covid-19, ha ricevuto via protocollo le risposte in merito dei Quartieri.E dalle risposte dei Quartiere si evince che non è stata raggiunta la maggioranza qualificata dei tre quarti, requisito necessario, date le condizioni di straordinarietà dell’evento, per attivare l’iter di approvazione in Consiglio Comunale del piano di attuazione della manifestazione.“Si tratta di una decisione sofferta – sottolinea il sindaco Franceschelli -, ma prevedibile, anche in considerazione del crescente aumento di casi di contagi anche in provincia di Siena”.Una pausa di riflessione, quindi, che è anche un’occasione per impostare per il 2021, una nuova configurazione di festa con la nascita della futura fondazione che gestirà Apertura delle Cacce e Sagra del Tordo.