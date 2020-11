Montalcino, intervento del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud

Un intervento particolare per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, all'opera per ripulire l'alveo di un corso d'acqua nell'abitato di Montalcino.E' un fosso molto importante, perché raccoglie tutte le acque piovane della città per poi portarle nel torrente Suga. Il corso d'acqua era riempito e bloccato dalla vegetazione infestante e da grandi rocce: questo materiale non permetteva il regolare scorrimento delle acque verso valle. Non solo: si creavano fenomeni di rigurgito verso monte ed esondazione nelle aree circostanti. Ciò avrebbe potuto provare problemi di stabilità al ponte e all'opera idraulica sotto le quali scorre il corso d'acqua.La manutenzione ordinaria, come sempre portata avanti da Cb6 nella tutela del rischio idraulico, prevedeva la trinciatura della vegetazione infestante presente in eccesso all'interno dell'alveo attivo. Visto che il fosso è molto ripido e ha carattere torrentizio, non è stato possibile realizzare l'intervento con mezzi meccanici: per questo sono stati utilizzati esclusivamente mezzi manuali quali decespugliatori e motoseghe elettriche.