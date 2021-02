''Montalcino'', la nuova App che semplifica l’accesso ai servizi per i cittadini e guida i turisti alla scoperta della città

Disponibile sulle piattaforme Android e Ios il nuovo strumento digitale realizzato dal Comune

Semplificare l’accessibilità dei cittadini agli uffici comunali e ai servizi erogati direttamente dal Comune, reperire facilmente le informazioni necessarie all’utilizzo dei servizi presenti sul territorio come farmacie, ambulatori, raccolta rifiuti; ma anche strumento a disposizione di visitatori e turisti per poter godere nel modo migliore delle bellezze storiche, artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio. Si chiama “Montalcino” ed è la nuova app realizzata dall’Amministrazione comunale e già disponibile sulle piattaforme Android e Ios.“Abbiamo ritenuto fondamentale nell’era digitale – ha detto il sindaco Silvio Franceschelli - dotare i nostri cittadini e i nostri visitatori di uno strumento contemporaneo, facile da utilizzare nell’ottica dell’abbattimento del digital divide, dell’accessibilità ai servizi e alla fruibilità del territorio”.“Riteniamo – aggiunge il vicesindaco con delega alla comunicazione Angelo Braconi – di aver compiuto un ulteriore passo in avanti verso la digitalizzazione di un territorio come il nostro che vive una dimensione internazionale. Oggi più che mai dobbiamo ragionare in un’ottica di apertura verso le reti della conoscenza rendendo disponibili verso l’esterno i nostri servizi e le nostre unicità che il mondo ci riconosce”.Facilmente navigabile da smartphone e tablet, la app si rivolge a due tipologie di utenti. La prima è quella dei cittadini con le sezioni servizi (rifiuti, ambulatori, farmacie, uffici postali, ztl e permessi, mensa e trasporti, orari autobus), la sezione Allerte e Viabilità, Segnalazioni. C’è poi la sezione Il mio Comune con l’Albo pretorio, la Trasparenza, gli Avvisi, gli Uffici e gli Orari, la Giunta e i Gruppi consiliari). Immancabile la sezione Brunello con il collegamento al Consorzio del vino Brunello di Montalcino così come una finestra sempre aperta sulle ultime notizie, le news di primo piano e aggiornamenti in tempo reale sull’emergenza sanitaria Covid-19. Infine la sezione Associazioni del territorio e la sezione Eventi con il calendario di tutte le Feste identitarie e gli appuntamenti programmati.Sarà invece pubblicata entro la fine della primavera con un evento pubblico e in vista della nuova stagione turistica, la sezione rivolta ai turisti e ai visitatori. Sarà possibile visitare in modo ‘virtuale’ o approfondire la visita sul posto ai punti di interesse presenti su tutto il territorio, ma anche ai musei e ai punti panoramici attraverso fotografie, testi, georeferenziazione. Il turista sarà così accompagnato nel suo viaggio alla scoperta di Montalcino e delle sue bellezze avendo al tempo stesso, uno strumento sempre a disposizione sul suo supporto informatico per rimanere connesso con la città.La app, dal punto di vista informatico, è stata sviluppata dalla società Kibernetes.