Anas: lavori sulla SS2 ''Cassia'' a Montalcino

Proseguono gli interventi di risanamento della pavimentazione avviati da Anas (Gruppo FS Italiane) sulla strada statale 2 “Cassia” in provincia di Siena.A partire da lunedì prossimo, 22 marzo, sarà interessato lo svincolo di Montalcino (km 190) che sarà provvisoriamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Siena.In alternativa, il traffico in uscita verso Montalcino potrà proseguire in direzione Siena e invertire la marcia utilizzare lo svincolo di Torrenieri.Il traffico proveniente da Montalcino e diretto sulla SS2 in direzione Siena potrà utilizzare la strada provinciale del Brunello e immettersi sulla SS2 utilizzando il bivio di Buonconvento; in alternativa potrà immettersi allo svincolo di Montalcino in direzione Roma e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di San Quirico d’Orcia.Infine il traffico proveniente da Montalcino e diretto a Torrenieri potrà procedere sulla provinciale del Brunello fino al bivio di Buonconvento e immettersi in direzione Roma.Il completamento di questa fase è previsto entro venerdì 9 aprile.