Giro d’Italia, chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a Montalcino

Provvedimento necessario alla organizzazione in sicurezza dell’arrivo dell’11ª tappa prevista per il 19 maggio

L’Amministrazione comunale di Montalcino informa le famiglie, gli studenti e il personale scolastico che, in occasione dell’arrivo dell’11esima tappa del Giro d’Italia, la Brunello di Montalcino Wine Stage in programma per mercoledì 19 maggio, si rende necessaria la chiusura di tutti i plessi scolastici del capoluogo, di ogni ordine e grado, per i giorni martedì 18 e mercoledì 19 maggio.Stesso provvedimento di chiusura, ma solo per il giorno 19 maggio, interesserà anche i plessi scolastici di ogni ordine e grado della frazione di Torrenieri.