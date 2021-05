Servizio di parcheggi esterni a Montalcino per l’arrivo del Giro d’Italia

Per il raggiungimento dei parcheggi esterni, nei giorni 17, 18, 19 maggio, sarà attivo un servizio navetta dalle ore 7 alle ore 22

In occasione dell’arrivo dell’11esima tappa del Giro d’Italia la Brunello di Montalcino Wine Stage, in conseguenza delle limitazioni alla viabilità e alla sosta sul capoluogo, l’Amministrazione comunale ha previsto l’istituzione nelle vicinanze del paese di quattro parcheggi provvisori, per garantire la sosta a tutte le macchine dei residenti e dei lavoratori che vivono e che si recano giornalmente a Montalcino.Lo sgombero dei parcheggi, che sarà segnalato per tempo mediante apposizione di cartellonistica provvisoria, come già comunicato, inizierà nel tardo pomeriggio di lunedì 17 maggio per terminare in tarda serata di mercoledì 19 maggio.I nuovi parcheggi individuati sono i seguenti: parcheggio su strada somunale delle Crete, in prossimità della Cantina di Montalcino; parcheggio in località zona artigianale Asso; parcheggio in località La Croce; parcheggio bivio per azienda Poggio Antico.Tutti i parcheggi saranno presidiati in maniera continuativa da personale predisposto dall’Amministrazione comunale attraverso apposita ditta di sicurezza e personale volontario.Per il raggiungimento dei parcheggi esterni, nei giorni 17, 18, 19 maggio, sarà attivo un servizio navetta dalle ore 7 alle ore 22, in maniera continuativa, con punto di partenza e arrivo da viale Strozzi, in prossimità della Banca Cras. Il servizio sarà interrotto solo ed esclusivamente in concomitanza con le chiusure programmate per lo svolgimento e il passaggio della corsa.