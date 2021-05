''Settimana della Festività in Abbazia'', da lunedì 10 maggio a Sant'Antimo

In occasione delle celebrazioni per la Festa di Sant’Antimo, la comunità diocesana presso l’abbazia propone, da lunedì 10 a domenica 16 maggio la Settimana della Festività in Abbazia con celebrazioni e approfondimenti.Lunedì alle ore 20, dopo i primi vespri solenni delle 18:30, il cardinale Augusto Paolo Lojudice presiederà il rosario alla Madonna di Sant’Antimo; martedì 11, alle ore 17:30, i secondi vespri solenni e, sempre presieduta da Augusto Paolo Lojudice, alle ore 18:30 celebrazione della santa messa in canto gregoriano.Venerdì 14 maggio alle ore 16:30 padre Alfredo Scarciglia coordinerà un incontro dal titolo: ‘Santa Caterina in Val d’Orcia, pellegrina di riconciliazione e di pace’; alle ore 18:00 i vespri; sabato 15 maggio, sempre alle ore 16:30, Patricia Dubois Zanini modererà un incontro dal titolo: ‘Santa Caterina da Siena: modello per la donna del XXI Secolo’; alle ore 18:00 i vespri. Domenica 16 maggio verrà celebrata la santa messa delle ore 11 e nel pomeriggio, prima dei vespri delle ore 18.00, alle 16:30 sarà presente in Abbazia il regista maestro Marco Filiberti, autore del film ‘Parsifal’, ambientato anche presso l’Abbazia di Sant’Antimo, a cui sarà possibile rivolgere domande e scambiare opinioni sul suo lavoro cinematografico.