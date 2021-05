''Aspettando il Giro d'Italia'', gli appuntamenti dal 15 al 19 maggio a Montalcino

Proseguono gli appuntamenti del mese dello sport in attesa dell’arrivo della Brunello di Montalcino Wine Stage del 19 maggio

Proseguono gli appuntamenti di Aspettando il Giro, il programma di eventi promosso e coordinato dal comitato di tappa del Giro d’Italia del Comune di Montalcino, in occasione dell’arrivo della tappa della ‘corsa rosa’, la Brunello di Montalcino Wine Stage il 19 maggio.15 maggio ASD OrsonBike organizza "Con la gravel sugli ultimi 70 km della tappa!". Escursione aperta anche alle bici da corsa che ripercorrerà il magnifico tracciato dell'arrivo della tappa di Montalcino. Partenza ore 9.15 piazza del Popolo. "Scopriamo Montalcino in bici... Vicoli, viuzze, chiassi e anfratti" escursione urban di 14 km per e-bike e mtb. Per l’occasione saranno formati piccoli gruppi di massimo 5 persone, accompagnate da una guida che farà scoprire una Montalcino nascosta. Partenza ore 14.30 piazza del Popolo.16 maggio Eroica Italia SSD organizza Eroica Juniores Coppa Andrea Meneghelli. Corsa Nazionale Juniores Siena – Montalcino con gli ultimi 70 Km sul percorso della Tappa del Giro d’Italia. Arrivo a Montalcino ore 17 in piazza del Popolo.Il 19 maggio la tappa n° 11, la Brunello Wine Stage Perugia – Montalcino dopo aver percorso 163 km arriverà nella terra del Brunello con 35 km degli ultimi 70 km di tappa tra eroiche strade bianche e passaggi mozzafiato in Valdorcia. Atteso da appassionati e residenti l’evento è voluto fortemente dal Comune di Montalcino e dal Comune di Siena, grazie alla partnership con il Consorzio del vino Brunello di Montalcino.