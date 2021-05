Gli alunni della 4ª A e B della primaria di Montalcino tra i vincitori di Biciscuola

Il progetto di Rcs in attesa dell’arrivo dell’11esima tappa del Giro d'Italia

I ragazzi delle classi 4ª A e B della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Insieme di Montalcino sono risultati tra i vincitori della 20esima edizione di Biciscuola, il progetto di edutainment di RCS Sport nato per avvicinare i bambini della scuola primaria al ciclismo, al Giro d’Italia e ai suoi valori. Obiettivo del progetto quello di sensibilizzarli all’utilizzo della bicicletta come strumento per uno stile di vita sano, che educa alla mobilità sostenibile. E così, coordinati dalla docente Francesca Cencioni gli studenti hanno scelto, tra quelle proposte, la tematica del rispetto per l’ambiente arrivando alla realizzazione di un elaborato creativo “Ri-ciclo fan club” partendo dall’utilizzo di solo materiale di recupero. La richiesta degli organizzatori era di fare bandiere, striscioni e cartelli per incitare i ciclisti lungo il percorso.“Per progettare il nostro cartello – spiega la docente - siamo partiti dal contenitore per la raccolta della carta che abbiamo in classe e da una “interfalda” (di quelle che si trovano negli imballaggi delle bottiglie per il nostro Brunello), in plastica rigida da utilizzare come supporto. Abbiamo deciso di recuperare tutto quello che in casa non serviva più: tappi di tutti i tipi, dalle bottiglie ai detersivi e scatole in plastica varie. Riviste, vecchie copie della Gazzetta dello sport e dare poi libero sfogo alla fantasia. Pagine delle vecchie riviste e la carta del contenitore sono state fatte in piccoli pezzi, raccolte in un secchio, bagnate, triturate con un mixer e raccolte con delle retine spargi fiamma per fare dei dischi di carta riciclata. Con le pagine della vecchia Gazzetta dello sport abbiamo realizzato delle sagome umane che sono diventate poi il pubblico che incita i ciclisti del Giro d’Italia. Ma la cosa che abbiamo trovato veramente divertente è stata quella di costruire biciclette con del vecchio filo di ferro, ogni bicicletta con un unico pezzo, poi abbiamo messo sopra dei ciclisti”.Il cartellone di incitamento è risultato vincitore tra le città arrivo di tappa – Montalcino ospiterà il 19 maggio l’arrivo della Brunello Wine Stage – e tutti i ragazzi sono stati premiati da Rcs Sport con una cerimonia on line lunedì 10 maggio, insieme ai loro colleghi di Notaresco, in provincia di Teramo che si sono aggiudicati il primo tra le città di partenza.L’Amministrazione comunale e il Comitato tappa, hanno coinvolto tutti gli alunni delle scuole del Comune, dall’asilo alle secondarie di primo grado e hanno distribuito loro un kit del Giro d’Italia con una maglietta e una mascherina protettiva. E proprio per consentire una partecipazione in sicurezza, durante il passaggio della corsa rosa, saranno allestite due postazioni, una a Montalcino e una a Torrenieri, dove i ragazzi delle scuole potranno assistere al passaggio dei corridori e incitare e sostenere i loro campioni.