Il Trio Scarfoglia a San Giovanni d'Asso per ''Di Borgo in Borgo''

Di Borgo in Borgo, Teatro e musica, una rassegna diffusa nel territorio di Montalcino, organizzata dal Comune di Montalcino e dal Teatrino dei Fondi, compagnia teatrale professionistica, prosegue domenica 18 luglio, a San Giovanni d’Asso, all’Orto di Sesto arriva il Trio Scafroglia, con Andrea Vincenti (voce), Tommaso Ceccatelli (chitarra), Mirco Capecchi (contrabbasso).Una serata jazz-swing che catapulterà gli spettatori direttamente nei fumosi club clandestini degli anni '30/'40. Il repertorio è composto da brani della tradizione swing italiana con uno sguardo oltreoceano rivolto alle big band della "swing era", alternando atmosfere eleganti e raffinate ideali per conversare sorseggiando un drink, a momenti più ritmati e ballabili, arrivando al cuore del pubblico di tutte le età.Ultimi due appuntamenti della rassegna, giovedì 22 luglio, a San Giovanni d’Asso con La Ribalta Teatro nel reading, Racconti da Moravia, giovedì 29 luglio alla Giostra di Simone di Montisi, Paolo Hendel, Riccardo Goretti e Andrea Kaemmerle in Toscanacci.Ingresso gratuito con vivamente consigliata prenotazione al 342 5772767INFO E PRENOTAZIONIMob. 342 5772767