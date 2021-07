''Toscanacci'', Paolo Hendel, Riccardo Goretti e Andrea Kaemmerle chiudono ''Di Borgo in Borgo'' a Montisi

Teatro e musica, una rassegna diffusa nel territorio di Montalcino a San Giovanni d’Asso, Montisi, Torrenieri

La prima edizione della rassegna diffusa nel territorio di Montalcino DI BORGO IN BORGO, Teatro e musica organizzata dal Comune di Montalcino e dal Teatrino dei Fondi, compagnia teatrale professionistica, accreditata dal Ministero della Cultura e dalla Regione Toscana, assegnataria della gestione del Teatro degli Astrusi e del Teatro della Grancia, iniziata il 24 giugno, ha accompagnato con successo questa estate così particolare con un’offerta culturale variegata, che ha fatto tappa in tre diversi paesi, San Giovanni d’Asso, Montisi e Torrenieri, animando le piazze così come i panorami naturali tra la Val d'Orcia e le Crete Senesi.A chiudere la rassegna, giovedì 29 luglio alla Giostra di Simone di Montisi, Paolo Hendel, Riccardo Goretti e Andrea Kaemmerle sono i protagonisti di Toscanacci, un viaggio nella cultura della Toscana più autentica da Boccaccio a Collodi, da Malaparte a Bianciardi. Un lavoro dedicato al ridere insieme in salsa toscana, con lo strepitoso Paolo Hendel e la sua gentile follia, con Riccardo Goretti, e con Andrea Kaemmerle, artista di emozioni improvvise in anima clownesca. Uno spettacolo all’insegna della comicità e dell’ironia, dove risate e divertimento saranno assicurati. È questo Toscanacci, lo show che vede protagonisti Paolo Hendel, Andrea Kaemmerle e Riccardo Goretti. nato da un’idea di Andrea Kaemmerle e prodotto da Guascone Teatro, frutto di un percorso di lavoro che Guascone Teatro porta avanti dalla fine anni Novanta, cercando di recuperare e rilanciare il grande filone della comicità di Toscana, quella tagliente e sagace inaugurata da Boccaccio, Collodi, Malaparte, Bianciardi. Una capacità di mettere in scherzo i grandi dubbi dell’umanità e le sue debolezze. Lo spettacolo si basa su un postulato: solo l’ironia salverà il mondo.Sulla scena una grande quantità di lazzi e provocazioni dolci si uniscono dando vita a energie e tecniche molto eterogenee. Toscanacci riporta la comicità nella sua naturale dimensioni salvifica e rivoluzionaria, liberatoria e complice. Lo spettacolo è adatto a moltissimi livelli di lettura ed è godibile da ogni tipo di spettatore. A questo si aggiunge un ingrediente particolare: i tre attori si vogliono bene, qualcosa li unisce in modo invisibile ma forte. Questo in scena si sente e si nota una complicità e una leggerezza che il pubblico apprezza e sposa fin dai primi istanti.BIGLIETTITOSCANACCI: 15 € intero, 13 € ridottoPrevendita biglietti sul Circuito BOXOFFICE TOSCANA o al 342 5772767.Riduzioni: over 65 anni, under 23 anni.INFO E PRENOTAZIONIMob. 342 5772767