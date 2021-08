SPI CGIL: ''L’ufficio postale di Torrenieri è aperto solo part-time: più aperture per anziani e persone fragili''

"Torrenieri, nel corso degli anni, ha visto chiudere la banca ed altri negozi storici ed ora rischia di perdere anche l’ufficio postale (chiuso il lunedì e il martedì fino al 24 agosto, si spera…), come è successo, fra l’altro, per le altre frazioni come Sant’Angelo Scalo e Castelnuovo dell’Abate, dove è stato chiuso definitivamente, mentre a San Giovanni d’Asso c’è stata un riduzione di orario causa Covid-19 e lo sportello non è rientrato tra le riaperture a tempo pieno nel post-lockdown; a Montisi l’ufficio è aperto solo due giorni a settimana, di cui uno coincide con l’apertura di San Giovanni, essendo due frazioni vicine sembrava più logico tenerli aperti nei giorni alternati. I cittadini ed in particolare gli anziani e le persone più fragili non stanno “serene”." Così un intervento della Lega SPI CGIL Val d’Arbia e Val d’Orcia."Considerando che Torrenieri è la frazione più popolosa del Comune di Montalcino, con circa 1.500 abitanti, e che spesso si vedono lunghe file fuori dall’ufficio, la Lega SPI CGIL Val d’Arbia e Val d’Orcia si auspica che il provvedimento rimanga solo per il periodo estivo, vista l’importanza dell’ufficio postale (peraltro senza sportello bancomat) per i cittadini che si trovano sprovvisti dei servizi essenziali indispensabili per il buon funzionamento della comunità, compresi quelli bancari.Gli anziani e le comunità straniere sempre più numerose che abitano le frazioni del Comune di Montalcino, a partire da Torrenieri, necessitano degli uffici postali aperti tutta la settimana avendo difficoltà a spostarsi negli altri Comuni ed anche in considerazione del ritardo digitale che non consente l’utilizzo di strumenti informatici.I pensionati dello SPI CGIL chiedono che la riduzione di orario termini effettivamente alla data stabilita, ma soprattutto che non si ripeta negli anni a seguire, altrimenti si mobiliteranno con i cittadini per il pieno ripristino dei servizi."