Apertura delle cacce, tutto pronto a Montalcino per il 58esimo Torneo

Il via sabato 7 agosto con la presentazione dell’opera realizzata da Letizia Machetti. Domenica 8 agosto il Torneo di tiro

Si svolgerà il 7 e 8 agosto il 58esimo Torneo Apertura delle cacce. I Quartieri di Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio si sfideranno a Montalcino, come da tradizione, nel Torneo di tiro con l’arco per aggiudicarsi l’opera realizzata, per questo 2021, dall’artista Letizia Machetti.Sabato 7 Ore 10.30 Palazzo Comunale Storico – Sala Consiliare: Presentazione dell’Opera di Letizia Machetti che andrà in premio al Quartiere vincitore del Torneo di tiro con l’arco. Ore 12.00 - Palazzo Comunale Storico – Sala Consiliare: Sorteggio degli arcieri. Ore 17.45 – Partenza Corteo Storico da piazza Cavour al Campo di Tiro. Ore 18.30 – Campo di tiro: “Provaccia” di tiro con l’arco. Domenica 8 Ore 17.15 Partenza Corteo Storico da piazza Cavour al Campo di Tiro Ore 17.45 - Sagrato della chiesa di Sant’Egidio: Benedizione degli arcieri Ore 18.30 - Campo di Tiro: Torneo di tiro con l’arco.Un’edizione, quella in programma ad agosto, organizzata nel pieno rispetto di tutte le normative e disposizioni legate all’emergenza Covid-19. La presentazione dell’Opera di Letizia Machetti avverrà a porte chiuse, così come l’estrazione degli arcieri sempre a porte chiuse.Per garantire la massima visibilità all’evento è stato deciso di trasmettere la diretta streaming dell’estrazione degli arcieri e della gara attraverso il sito www.montalcinonews.com . La presentazione dell’Opera e la Provaccia saranno visibili in differita attraverso la pubblicazione dei video integrali sempre sullo stesso canale informativo e i canali ufficiali del Comune.Si ricorda il nuovo obbligo di Green pass per Decreto Legge 23 Luglio 2021, n.105, in vigore dal 6 agosto, per accedere alla manifestazione. Il Green Pass viene inviato automaticamente dal Ministero della Salute con una dose di vaccino, con tampone negativo entro le 48 ore o con certificazione di fine malattia nei 6 mesi precedenti.