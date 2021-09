Comune di Montalcino: ''Riaprono le scuole: raccomandiamo comportamenti responsabili a famiglie, alunni, docenti e personale scolastico''

L’appello del sindaco Silvio Franceschelli e dell’assessore alla scuola Giulia Iannotta



“Dopo due anni difficili finalmente i nostri ragazzi potranno tornare a frequentare le scuole in presenza, ma perché questo sia possibile occorrono grande ragionevolezza, senso di responsabilità da parte di tutti, massima attenzione e, soprattutto, rispetto delle regole”. E’ l’appello che il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli e l’assessore alla scuola Giulia Iannotta rivolgono alla comunità montalcinese in vista della riapertura delle scuole, prevista per mercoledì 15 settembre.



“Facciamo un invito alle famiglie, agli alunni, al corpo docente e al personale scolastico – spiegano gli amministratori - affinché prestino la massima attenzione al rispetto delle disposizioni per il contrasto alla diffusione del Covid-19, oltre a rivolgere l’invito e la raccomandazione ad assumere comportamenti responsabili in queste prime settimane in modo particolare e poi durante tutto il proseguo dell’anno scolastico”. “L’invito che rivolgiamo, pertanto, è quello di seguire attentamente le indicazioni che verranno date dai dirigenti scolastici e dalle istituzioni scolastiche che si sono attivati e preparati al meglio per garantire una riapertura in sicurezza; così come, da parte sua, l’Amministrazione comunale si è attivata per garantire, come lo scorso anno, il potenziamento del servizio di trasporto e l’organizzazione in sicurezza del servizio ristorazione. A tutti i migliori auguri per un buon anno scolastico”.



E proprio in vista della riapertura, l’Amministrazione comunale ricorda, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, che a scuola (compresi i servizi per l’infanzia) è obbligatorio il Green Pass per tutto il personale scolastico (docenti, impiegati, collaboratori, dirigenti); è inoltre necessario dimostrare di esserne in possesso per tutti coloro i quali dovranno accedere alle strutture scolastiche, a qualunque titolo (come addetti mense e pulizie), compresi i genitori degli alunni. Il Green Pass certifica l’avvenuta effettuazione della vaccinazione (anche solo prima dose), la guarigione dal Covid-19 (validità 6 mesi) o l’essere in possesso del test molecolare o antigenico rapido negativo (con validità 48 ore). Per ottenere il Green Pass basta andare sul sito www.dgc.gov.it, tramite tessera sanitaria o identità digitale 8Spid/Ce), tramite l’App Immuni o App IO. Per chi non dispone di strumenti digitali, tramite il proprio medico di famiglia, pediatra o in farmacia.