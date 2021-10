Montalcino d’ottobre, arriva il pranzo itinerante nei Quartieri

Domenica 3 ottobre in degustazione i piatti della tradizione gastronomica ilcinese in abbinamento con le eccellenze enologiche di Montalcino

Tutto pronto per Montalcino d'ottobre, colori, sapori e tornei. Domenica 3 ottobre (ore 13) arriva il Pranzo Itinerante. Protagonisti i Quartieri di Montalcino che proporranno, lungo le vie dei loro rispettivi territori i piatti della tradizione gastronomica ilcinese in abbinamento con le eccellenze enologiche di Montalcino. A servire gli antipasti sarà il Quartiere Travaglio, mentre i primi piatti si potranno degustare nel Quartiere Borghetto. Al Quartiere Ruga la preparazione dei secondi piatti mentre al Quartiere Pianello quella dei dolci. Durante il pranzo saranno degustati e raccontati il Moscadello, il Rosso e il Brunello di Montalcino.L'evento si svolgerà nel rispetto delle disposizioni contro la diffusione del virus Covid-19. Per tutta la durata dell’evento si esibirà per le vie del paese la CiacciaBanda StreetBand. Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi esclusivamente in uno dei Quartieri. La domenica mattina è possibile prenotarsi dalle ore 10 alle ore 12 nel Quartiere Travaglio.