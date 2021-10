Sagra del Tordo, nella sala storica del Palazzo comunale effettuato il sorteggio degli arcieri

Domenica 31 ottobre la 63esima edizione della Festa identitaria di Montalcino

E’ stato effettuato nella Sala consiliare del Palazzo comunale storico il sorteggio degli arcieri della 63esima Sagra del Tordo in programma domenica 31 ottobre a Montalcino (Siena).Ordine di sfilata del Corteo storico a partire dalle ore 15 da Piazza Cavour: Pianello primo Quartiere a sfilare, secondo Quartiere Travaglio, terzo Quartiere Ruga, quarto Quartiere Borghetto.Nel sorteggio delle corsie della provaccia di sabato questo era stato l’ordine di estrazione: Ruga prima corsia, seconda corsia Borghetto, terza corsia Travaglio, quarta corsia Pianello.Nel sorteggio degli arcieri: Quartiere Ruga primo arciere estratto Massimiliano Casali, secondo estratto Giuseppe Montalto, terzo arciere non estratto Stefano Finucci; Quartiere Borghetto primo arciere estratto Denis Rabissi, secondo estratto Giulio Cesare Montalto; terzo arciere non estratto Emilio Parri. Quartiere Travaglio primo arciere estratto Giacomo Paccagnini, secondo estratto Marion James Batazzi, terzo arciere non estratto Giovanni Volpi. Quartiere Pianello primo arciere estratto Silvano Tarducci, Riccardo Fattoi secondo estratto; Alessandro Pallari terzo arciere non estratto.Il programma Ore 11.20 Partenza Corteo Storico da piazza Cavour Ore 11.45 Sagrato della chiesa di Sant’Egidio: Benedizione degli arcieri Ore 12 Fortezza: il Banditore annuncia la Festa, offerta dei doni ai Signori di Fortezza e saluto degli Arcieri (accesso solo con green pass e fino alla capienza massima consentita. Ore 15 Partenza Corteo Storico da piazza Cavour al Campo di tiro. Ore 15.45 Campo di tiro: Gara di tiro con l’arco (ingresso solo su prenotazione presso i Quartieri e a capienza massima consentita).Domenica 31 ottobre sarà possibile pranzare nei Quartieri di Montalcino Borghetto cell. 3473555785 (Claudio), Pianello cell. 3487966291 (Samuele), Ruga cell. 3473083262 (Nicola) e Travaglio cell. 3404668474 (Elena) con prenotazione obbligatoria.Per garantire la massima visibilità all’evento è stato deciso di trasmettere la diretta streaming della gara attraverso il sito www.montalcinonews.com