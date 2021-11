I Vigili del Fuoco del comando di Siena, distaccamento di Montalcino, sono intervenuti alle 15.30 di oggi, mercoledì 3 novembre, in via Strozzi a Montalcino, dove un'autovettura, per cause da accertare, è finita contro un muretto rimanendo in bilico sulla scarpata adiacente alla strada.La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza l'auto e l'area circostante. La conducente è uscita illesa in maniera autonoma.