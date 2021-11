Importante intervento del Consorzio di Bonifica sul fiume Orcia nel comune di Montalcino

E’ un intervento importante, anche dal punto di vista paesaggistico, quello che vede attualmente impegnato il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud lungo il fiume Orcia. I lavori di manutenzione ordinaria riguardano un tratto del corso d’acqua che scorre vicino all’abitato di Sant’Angelo Scalo, territorio comunale di Montalcino.Questa zona, infatti, fa parte di un sito di importanza regionale (Sir): come succede sempre nei Siti Natura 2000 delle Rete Natura 2000 gli interventi devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione, con le relative prescrizioni da seguire.I lavori vanno quindi eseguiti nel rispetto e nella tutela delle specie e degli habitat di interesse regionale che popolano questa zona: così Cb6 ha usato ulteriore cautela nell’intervento necessario al ripristino del regolare scorrimento delle acque verso valle, attraverso la movimentazione del materiale misto in alveo presente in eccesso che aveva determinato un cambiamento del percorso del corso d’acqua allagando i terreni adiacenti il fiume.Sono stati utilizzati un escavatore cingolato per diminuire i carichi sul letto del fiume, e un altro ibrido in modo da limitare le emissioni in atmosfera e ridurre il rumore all’interno del sito, visto che si tratta di una macchina molto silenziosa così da non disturbare le specie che occupano l’area.Dal punto di vista del rischio idraulico, questa zona è molto delicata visto che interessa terreni agricoli coltivati (ci sono le coltivazioni dell’azienda Banfi); necessario anche proteggere un ponte sulla strada provinciale 14 Traversa dei Mori. Le erosioni spondali che il Consorzio di Bonifica cerca di limitare si generano a causa dell’eccessiva deposizione di materiali nell’alveo.