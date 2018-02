Imposta di soggiorno, giornata formativa a Montalcino

L'amministrazione comunale di Montalcino organizzerà una giornata formativa per l’applicazione e l’utilizzo del software gestionale dell’imposta di soggiorno che dovrà essere applicata da tutte le strutture ricettive del Comune di Montalcino a partire dal 01/04/2018 fino al 31/12/2018.Il corso si svolgerà il giorno giovedì 8 marzo presso:- atrio della biblioteca comunale per le strutture ricettive ricadenti nell’ex Comune di Montalcino, a partire dalle ore 10:30.- sala del camino, presso la sede municipale di San Giovanni d’Asso, per le strutture ricadenti nell’ex Comune di San Giovanni d’Asso, a partire dalle ore 15:00.In tale occasione saranno illustrati il nuovo regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta, le nuove tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale n. 104 del 22/12/2017, scaricabile dalla sezione “Storico Atti” dell’Albo Pretorio on line, e la modulistica di prossima pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Montalcino nella pagina Imposta di soggiorno. avesse delle domande specifiche, è pregato di inviarle all’indirizzo mail dell’ufficio scrivente (in alternativa Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ), in maniera tale da poter fornire i dovuti chiarimenti durante lo svolgimento della giornata formativa.