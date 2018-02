Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia a Montalcino per sostenere i candidati della Lega a Camera e Senato

Mercoledì 21 febbraio alle ore 13.00 a Montalcino, presso l’hotel al Brunello in via Osticcio, si terrà una conferenza stampa a cui parteciperà Luca Zaia, presidente della Regione Veneto."Il noto ed apprezzato esponente della Lega sarà nella cittadina senese per sostenere i candidati leghisti alle prossime elezioni politiche. In particolare, saranno presenti Manuel Vescovi, Tiziana Nisini ed Hubert Ciacci, in corsa per il Senato e Claudio Borghi, candidato alla Camera. Sarà inoltre l’occasione per parlare di agricoltura, tematica molto importante e di particolare interesse, da sempre, per il governatore Zaia che, in passato, ha ricoperto anche il ruolo di ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali."