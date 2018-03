Torna la festa del Tartufo Marzuolo delle Crete Senesi

Da sabato 17 a domenica 25 marzo, San Giovanni d’Asso apre la stagione dedicata al prezioso fungo ipogeo

Da sabato 17 a domenica 25 marzo, San Giovanni d'Asso - Montalcino (SI) ospita la 16ª Festa del Tartufo Marzuolo delle Crete Senesi. Molti gli appuntamenti organizzati dalla Proloco di San Giovanni d'Asso e dall'Associazione Tartufai Senesi in collaborazione con il Comune, dedicati al Tartufo Marzuolo che apre la stagione dedicata al prezioso fungo ipogeo che troverà il suo clou a novembre con la mostra mercato dedicata al “Diamante Bianco”.Nei giorni della festa saranno possibili degustazioni guidate del Tartufo Marzuolo delle Crete Senesi in abbinamento ad altri prodotti di eccellenza, Cooking show, simulazioni di cerca del tartufo e molto altro. Sarà inoltre possibile acquistare il Tartufo Marzuolo fresco presso i punti vendita dell'Associazione Tartufai senesi e gustare piatti a base di tartufo fresco negli stand della Pro loco di San Giovanni d'Asso, oltre che nei ristoranti del paese. La stagione si annuncia ottima per qualità anche se la quantità continuerà a non essere abbondante per la lunga siccità che si è protratta fino a poche settimane fa.Non mancheranno occasioni per conoscere meglio le Crete Senesi i suoi prodotti, dal trekking alle analisi sensoriali, la cerca insieme ai tartufai. Per la seconda domenica, 25 marzo, torna anche l’appuntamento con il “Treno Natura” il convoglio d’epoca che, percorrendo una antica ferrovia dimenticata, porterà i visitatori direttamente a San Giovanni d’Asso.Sabato 17 marzoOre 20 Museo del Tartufo: Teatro e Cena a buffet con i prodotti del distretto rurale di Montalcino. Aresteatro presenta: “Amore, guerra, vino anarchia ... e jazz. Canti storie e ricette di un’osteria senese tra ‘800 e ‘900”. Con Francesco Burroni e Giovanni Ghizzani.Domenica 18 marzoDalla mattina: Mercatino dei prodotti agricoli, biologici ed artigianali e vendita del Tartufo Marzuolo frescoOre 9.30 Trekking con Scarpe Diem di Torrenieri (percorso ad anello, partenza posteggio Proloco, rientro ore 12.30 ca. Gratuito per soci. € 8.00 per i non soci)Ore 11.15 Tartufaio per un giorno: cerca del tartufo in tartufaiaDalle ore 12,00 Apertura Stand-ristorazione Proloco (piatti al tartufo e non) e AperiPranzo lungo il borgoOre 14.45 Spettacolo itinerante: “Valda venditrice di sogni e di briciole di pane”Ore 15.00 Tartufaio per un giorno all’Orto di Sesto: dimostrazioneOre 15.30 Castello:Cooking Show “La Scuola di cucina di Lella”Ore 17.15 Castello: Analisi Sensoriale del tartufo e Degustazione guidata Bollicine e Tartufo Marzuolo.Dalle ore 17,45 AperiCena lungo il borgo a cura di Coop. Il Tartufo delle Crete SenesiDomenica 25 marzoDalla mattina: Mercatino dei prodotti agricoli, biologici ed artigianali e vendita del Tartufo Marzuolo frescoOre 8,55 Partenza da Siena Treno a Vapore “Il Treno del tartufo marzuolo”.Info e prenotazioni: Ag. Viaggi Visione del Mondo - Tel 0577 281834 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Dalle ore 10.30 “A tutto tartufo!” 2° Raduno Auto Storiche lungo il borgoOre 11.15 Tartufaio per un giorno: cerca del tartufo in tartufaiaOre 12,00 Apertura Stand-ristorazione Proloco (piatti al tartufo e non) e AperiPranzo lungo il borgoDalle ore 14,45 Ciaccia Banda Street BandOre 15.00 Tartufaio per un giorno all’Orto di Sesto: dimostrazioneOre 15,30 Cooking Show in Castello - "The International Chef Academy of Tuscany"Ore 17.15 Castello: Analisi Sensoriale del tartufo e Degustazione guidata Distillati e Tartufo Marzuolo.Dalle ore 17,45 - AperiCena lungo il borgo a cura di Coop. Il Tartufo delle Crete SenesiNelle due domenicheMostra “Cibo & Food: sguardi diversi tra Arte e Comunicazione” Lesley Smith e Vanessa Rusci fotografe food e marketing Castello, Sala del CaminoMuseo del Tartufo OpenDays : ingresso ad offerta liberaInfo e prenotazioniSegreteria organizzativa: cel. 3497504247 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. www.mostradeltartufobianco.it FB Mostra Mercato del Tartufo Bianco San Giovanni d'Asso - Si