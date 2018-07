Montepulciano, Florian Wiek in concerto a Palazzo Ricci

Serata speciale venerdì 13 luglio alle ore 19.00 nel Salone dell’Accademia renana Palazzo Ricci di Montepulciano. Il Maestro Florian Wiek si esibisce accompagnato da un quartetto composto da Rita Nakal e Johannes Brzoska ai violini, Till Breitkreuz alla viola e Levan Stülpnagel al violoncello.Florian Wiek, è stato premiato in vari concorsi nazionali e internazionali ed ha suonato nelle sale da concerto più prestigiose di Germania.Il suo repertorio dedica particolare attenzione alla musica classica viennese.In programma Mozart con il Concerto per pianoforte in la maggiore KV414; Chopin e il suo Concerto per pianoforte in mi minore op.11 scritto a soli 20 anni e quindi Schumann con il Quintetto per pianoforte in mi bemolle maggiore op.44, uno dei primi lavori cameristici del compositore romantico tedesco.Un grande appuntamento di musica pianistica con un esecutore di gran livello.Biglietti 10€/8€ studenti e residentiAccademia di Musica e Arte di Palazzo Ricci, MontepulcianopresentaCONCERTO DI PIANOFORTE DEL MAESTRO FLORIAN WIEKW.A. Mozart Concerto per pianoforte in la maggiore KV414F. Chopin Concerto per pianoforte in mi minore op.11R. Schumann Quintetto per pianoforte in mi bemolle maggiore op.44Montepulciano - Palazzo Ricci Venerdì 13 luglio 2018, ore 19.00