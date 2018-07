Ruba in chiesa offerte dalle cassette, il parroco chiama il 112: arrestato dai Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 luglio, a Montepulciano, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza un 60enne nato in Belgio e residente in provincia di Teramo, nullafacente, con precedenti denunce a carico.Alle 11.30 l'uomo si era introdoto all'interno della chiesa del Gesù e mentre era intento a trafugare le offerte contenute nelle cassetta con del nastro biadesivo, è stato notato dal parroco che ha chiamato il 112.L'uomo, che nel frattempo si era appropriato di 10 euro in monete e stava continuando nell'opera, è stato fermato dai militari dell'Arma e accompagnato in caserma.L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Stazione dei Carabinieri di Chianciano, in attesa del giudizio con rito direttissimo, con udienza che si terrà oggi, martedì 17 luglio, presso il Tribunale di Siena.