Montepulciano, Benedetto Parisi tra i componenti del Consiglio dei cittadini per la salute

Benedetto Parisi, di Sant’Albino, unico rappresentante dell’Auser a livello regionale

I toscani possono partecipare alla pianificazione e buon funzionamento dei servizi sanitari

C’è anche un abitante di Montepulciano tra i 25 componenti del Consiglio dei cittadini per la salute, organo regionale che si è insediato il 6 luglio alla presenza del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, dell’Assessore al Diritto alla Salute Stefania Saccardi, del Presidente della Commissione Sanità Stefano Scaramelli, Consigliere Regionale, e di numerosi altri esponenti del mondo toscano della Sanità.Si tratta di Benedetto Parisi, residente a Sant’Albino, 66 anni, che, dopo una carriera da libero professionista, a cui ha costantemente affiancato l’impegno nella politica e nell’associazionismo, si è ora dedicato all’attività di volontariato nel sociale.Parisi è Presidente dell’Auser di Sant’Albino e sempre nell’associazione “per l’invecchiamento attivo” ha incarichi a livello regionale e nazionale. Proprio su indicazione dell’Auser è entrato a far parte del Comitato di Partecipazione della Società della Salute Amiata – Valdorcia – Valdichiana Senese (di cui è Coordinatore) e del Comitato ASL Toscana Sud Est che lo ha designato, insieme ad altri due membri, per il Consiglio dei Cittadini. Nell’ambito dell’organo regionale Parisi è l’unico rappresentante dell’Auser.“Come ha affermato il Presidente Rossi – racconta Parisi – il Consiglio dei cittadini per la salute consente ai toscani di partecipare alla programmazione della sanità. La sanità regionale è ai vertici nazionali ma i cittadini non sempre hanno la percezione di tale livello qualitativo e comunque ci sono aspetti da migliorare, a cominciare dalle liste di attesa. Grazie al Consiglio dei cittadini (e agli altri organi creati dalla legge 75/2017, a cominciare dal dai Comitati di partecipazione, come quello della Valdichiana Senese) la partecipazione alla pianificazione, programmazione e al buon funzionamento dei servizi sanitari diventa effettiva” sottolinea Parisi. “Si avverte un gran bisogno di confrontarsi con le Istituzioni, di fare insieme percorsi per capire quali sono le criticità e risolverle. Non saremo né una spina nel fianco delle Amministrazioni e delle Aziende Sanitarie né dei semplici sparring partner – puntualizza Parisi – ma faremo in modo che i cittadini possano concretamente collaborare ai processi di disegno e sviluppo dei servizi sanitari e monitorare la qualità e la sicurezza delle risposte. Saremo noi stessi promotori di occasioni di incontro e di formazione e di attività di studio e ricerca. E posso dire che, da quanto ci è stato detto a Firenze, all’atto dell’insediamento del Consiglio, le intenzioni della Regione sono molto serie”.Il Sindaco Andrea Rossi si è complimentato con Parisi e, anche in qualità dei Presidente della Società della Salute di area, ha avuto con lui in incontro “che è servito – ha detto Rossi – per individuare le rispettive aree di competenza e le tematiche sulle quali il confronto con i cittadini può essere più utile. È importante per il sud senese avere un proprio rappresentante nel Consiglio regionale dei cittadini che garantisca la voce dei nostri territori anche ai massimi livelli della sanità toscana”.