Da lunedì, per tre giorni riasfaltatura dell’Autostazione di Montepulciano

Nuovo manto stradale, maggiore sicurezza e comfort per tutti

I pullman si sposteranno di poco, fermandosi e sostando nel piazzale dello “Sterro”

Lavori di manutenzione in programma all’Autostazione di Montepulciano, situata nel Piazzale P. Nenni, altrimenti conosciuto come Lo Sterro.Da lunedì il terminal bus sarà infatti interessato da un intervento di rifacimento del manto stradale, a cura dell’azienda di trasporti Tiemme, che comprenderà tutta l’area interna alla stazione dei pullman e anche parte di quella esterna, adiacente all’ingresso e all’uscita dei mezzi.La riasfaltatura dell’ampia area restituirà quindi alla frequentatissima autostazione un fondo regolare, a tutto vantaggio del comfort dei viaggiatori e della sicurezza.Le fermate e le soste dei bus, così come concordato dai tecnici di Tiemme con la Polizia Municipale di Montepulciano, saranno quindi temporaneamente spostate all’esterno del terminal, sempre nel Piazzale Nenni. Al termine dei lavori che, salvo inconvenienti, dovrebbero protrarsi fino a mercoledì 26, tutto rientrerà nella normalità.