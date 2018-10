Una delegazione Unesco alla scoperta della Valdichiana

Sabato 29 settembre un gruppo di partecipanti al WTE di Siena ha conosciuto il territorio e i prodotti tipici della Valdichiana senese

Si è concluso il weekend senese dedicato al World Tourism Event, il Salone Mondiale del Turismo Città e Siti Patrimonio Unesco che ha visto la partecipazione 80 buyers provenienti da Usa, Canada, Spagna, Francia, Belgio, Olanda, Germania, Austria, Svizzera, Russia e Regno Unito presso il complesso museale di Santa Maria della Scala.Nella giornata di Sabato 29 settembre, la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, in accordo con il WTE di Siena, ha ospitato nel territorio della Valdichiana Senese un educational di 26 tour operator di diverse nazionalità, dandogli l’opportunità di assaggiare un po’ di territorio della Valdichiana Senese insieme ai suoi prodotti tipici.“Abbiamo proposto il territorio della Valdichiana Senese ad ospitare l’educational proprio perché riteniamo che un viaggio di familiarizzazione meglio noto come fam trip, sia il miglior modo per permetter all’operatore di entrare in contatto le principali attrattive del nostro territorio” spiega Doriano Bui - Presidente della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese.La giornata si è caratterizzata da elementi a forte connotazione identitaria: Etruschi, borghi d’arte, eccellenze enogastronomiche.I partecipanti al tour sono stati dapprima accolti nella culla della civiltà etrusca, Chiusi, per una visita alla Cattedrale di San Secondiano e al Museo Civico-Città Sotterranea. Successivamente la delegazione si è spostata a Montepulciano per conoscere e degustare il Vino Nobile di Montepulciano nelle cantine d produzione e presso l’Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano in Fortezza. Infine il gruppo si è spostato a Trequanda presso un allevamento di razza chianina.Attraverso l’iniziativa è stato possibile dare maggiori informazioni sul territorio e sui prodotti tipici, confrontarsi sulle tipologie più efficaci di turismo esperienziale, tra innovazione e tradizione, per migliorare la reputazione della destinazione all’interno delle città e dei siti patrimonio Unesco.