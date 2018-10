Montepulciano: l’agenzia INPS trasloca in centro

Dal 16 ottobre, l’Agenzia INPS di Montepulciano trasferirà la propria sede da via Mencattelli a via di Voltaia nel Corso, n. 57 (nei locali dell’ex Palazzo di Giustizia, ove è presente anche l’Agenzia delle Entrate).Per il completamento delle attività di trasloco, nella giornata di venerdì 12 ottobre potranno verificarsi dei disservizi agli sportelli mentre lunedì 15 ottobre il servizio di informazione e consulenza all’utenza sarà sospeso per l’intera giornata.Da martedì 16 ottobre, gli sportelli saranno aperti al pubblico con il consueto orario (dal lunedì al venerdì h 8.30-12.30) nella nuova sede di via Voltaia nel Corso.Si rammenta che è sempre attivo il servizio di informazioni e assistenza al numero verde 803164 (06164164 da telefono mobile) e che è possibile contattare l’Agenzia alla e-mail: agenzia.montepulciano@inps.it .