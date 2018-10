Sabato 20 ottobre tavola rotonda sul turismo a Montepulciano e in Valdichiana

Incontro organizzato dal Comune al Palazzo del Capitano, in Piazza Grande

Intanto si impennano ancora, nell’area, i dati provvisori relativi ad arrivi e presenze

“Il turismo di domani a Montepulciano e in Valdichiana Senese”: questo il tema dell’incontro organizzato dal Comune di Montepulciano e programmato per sabato 20 ottobre, alle 9.30, alla Sala Master del Palazzo del Capitano, in Piazza Grande.In scaletta gli interventi di rappresentanti dell’Istituzioni locali e di tecnici della materia. Prevista anche una tavola rotonda che sarà coordinata dall’ex-Ministro dei Trasporti Alessandro Bianchi, urbanista e Rettore dell’Università Telematica Pegaso, a cui parteciperanno esponenti di associazioni ed organismi impegnati nella materia turistica. Annunciata anche la presenza di studenti del Corso tecnici per il turismo dell’Istituto Tecnico “Redi” di Montepulciano.Con 500.000 arrivi ed 1 milione e trecentomila presenze annuali, il comparto turistico della Valdichiana Senese costituisce una delle voci più importanti dell’economia dell’area, in costante ascesa. Nel 2017 i principali indicatori hanno fatto registrare incrementi medi del 3%, superiori al dato generale della Toscana; i dati provvisori relativi ai primi 9 mesi dell’anno corrente indicano una crescita ancora più sostenuta sia degli arrivi (+7%) sia delle presenze (+5,5%) e confermano la prevalenza del mercato americano su tutti gli altri.In questo quadro Montepulciano si distingue con i suoi quasi 300.000 pernottamenti e con un passaggio annuale di visitatori valutato in oltre due milioni di unità. Tale attività fornisce un contributo decisivo all’economia locale che, negli ultimi nove anni, è cresciuta del 60%.La Valdichiana Senese, infine, grazie ad un progetto innovativo messo a punto dall’Unione dei Comuni ed approvato dalla Regione Toscana, si è costituita come distretto turistico riconosciuto dalla nuova legge regionale che regola il settore, e si propone dunque come destinazione unica; ciò consente di mettere a sistema la qualità della vita dell’area e tutte le enormi risorse ambientali e culturali di cui dispone, potendo anche svolgere autonomamente attività di promozione.Mentre ne regolano lo sviluppo, gli Amministratori locali guardano però anche ad altri aspetti del fenomeno, prima di tutto a quello sociale. Il Comune di Montepulciano ha quindi affidato all’Università Telematica Pegaso, che ha una sede in città, il compito di elaborare uno studio sulla sostenibilità del turismo, per esempio sull’impatto che il movimento di visitatori può avere sulla comunità, proponendo anche soluzioni pratiche.D’altra parte il turismo, se visto dal punto di vista economico, è un vero e proprio mercato con le sue regole e le sue tendenze. Un tema quindi complesso e delicato che sarà affrontato sabato 20 e che darà indicazioni molto utili anche per il futuro dell’area.