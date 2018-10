La Valdichiana Senese unita in una società a partecipazione pubblica

Lunedì 22 ottobre, a Montepulciano, nel Palazzo del Capitano

Un progetto per fornire servizi migliori, più efficienti, più snelli. L’incontro di presentazione è aperto alla cittadinanza

L’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, insieme ai dieci Comuni che la compongono, ha avviato il percorso per la costituzione di una società in house, ovvero di una società a partecipazione pubblica che potrebbe costituire un’opportunità per fornire servizi più efficienti, meno costosi e più snelli ai circa 65.000 abitanti del territorio.Il progetto sarà presentato lunedì 22 ottobre alle 18.00 a Montepulciano, presso la Sala Master del Palazzo del Capitano, in Piazza Grande.Nel corso dell’incontro sarà delineato il nuovo quadro generale delle società a partecipazione pubblica, completamente ridisegnato dalla cosiddetta “riforma Madia” del settembre 2017, e saranno illustrate le prospettive relative all’eventuale costituzione di una società della Valdichiana senese. Relatore principale sarà Matteo Billi di Anci Toscana, formatore specializzato nelle società in house a partecipazione pubblica.Proprio a seguito della “riforma Madia” sulle società partecipate, gli Enti appartenenti all’Unione dei Comuni Valdichiana Senese e la stessa Unione hanno provveduto a razionalizzare le proprie partecipazioni, ponendole, per esempio, in liquidazione.Contemporaneamente i Comuni della Valdichiana Senese (Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda) hanno intrapreso un percorso per valutare la possibile costituzione di una società “in house” (ovvero di un’azienda pubblica costituita in forma di società) propria, a totale partecipazione pubblica, che, nel rispetto della riforma, possa assumere la gestione di servizi nell’area.L’eventuale costituzione di una nuova società prevede forme di partecipazione pubblica, di informazione e di comunicazione. Anche a tal fine è stato programmato l’incontro di Montepulciano al quale sono invitati Amministratori, consiglieri comunali e la cittadinanza.La nuova società potrebbe, sulla scorta di esempi di società analoghe che operano in Provincia di Siena, potrebbe occuparsi della gestione delle entrate dei Comuni, supportare gli stessi Enti nella gestione delle sanzioni per le violazioni al codice della strada o per la manutenzione delle aree verdi e dei cimiteri.