Con la Festa del Vino di Montepulciano del Rotary Club raccolti i fondi per il servizio di Ippoterapia

Con la Festa del Vino, organizzata nei giorni 13-14 ottobre scorsi a Montepulciano, prosegue il service del Rotary Club Chianciano Chiusi Montepulciano a favore dell’Ippoterapia.L’edizione appena conclusa si è articolata in due momenti importanti: l’incontro del Presidente del Rotary Chiusi-Chianciano-Montepulciano Fabio Fiorini con il Sindaco di Montepulciano Andrea Rossi, ed i soci Rotary provenienti da varie parti d’Italia dove è stato fatto il punto sul progetto dell’ippoterapia che il club sostiene, e la conviviale che si è tenuta nella Cripta della Chiesa del Gesù a Montepulciano. I due appuntamenti sono stati intervallati dalla visita alla città di Montepulciano, alla Chiesa di San Biagio per celebrarne la osa della prima pietra ed ad alcune cantine moderne e antiche del territorio.La conviviale per la Festa del Vino tenuta alla Cripta del Gesù, presieduta dall’Architetto Fabio Fiorini nella sua qualità di Presidente, oltre ad una nutrita partecipazione di tutti i soci del club erano presenti: l'Assistente del Governatore Distretto Rotary 2071 per l'area 2 il Generale Carlo Ughi, i presidenti dei Rotary Napoli Sud Ovest, Napoli Pozzuoli, Urbino con il Presidente Michele Papi, Napoli con il Giudice Sergio Zeuli, Siena Est con il presidente Silvia Trapassi, il Rotary Monteaperti con il presidente Daniela Bellucci, il Rotary Siena con il presidente Andrea Tiribocchi, il Rotary Cortona con il vice-pres. Paolo Materozzi, il Rotary Città della Pieve con Antonio Cesarini, per il Rotary Orbetello Costa d'argento con il vicepresidente Rodolfo Torri oltre al rappresentante nazionale della segreteria permanente delle Città Storiche Unesco, Roberto Imperato.La serata ha vissuto momenti di intensa commozione quando il presidente Fabio Fiorini ha ringraziato il socio Marcello Berna, che ha raccontato come, 20 anni fa, ebbe inizio il service Ippoterapia che supporta il club: l’aspetto economico del progetto è sostenuto dal Rotary Club e dalla Società della Salute, che con il presidente Andrea Rossi, sindaco di Montepulciano, è molto sensibile all’iniziativa e per il racconto letto con estrema maestria dal socio del Rotary Chiusi- Chianciano. Montepulciano Salvatore Leotta. Un racconto sull’efficacia dell’ippoterapia, della psicologa Pamela Caprioli che ha toccato il cuore dei presenti, nel silenzio completo della platea della Cripta.La conviviale è poi proseguita con un'asta di acquerelli dipinti dalla preziosa amica del club, Isaura Barbieri, un'artista che sfrutta ogni occasione per "donare" il suo tempo e il suo estro al club.Il presidente Fiorini ha poi disvelato la parete con appesi i gagliardetti dei Rotary presenti, riprodotti su tegole di ceramica, della forma delle originarie tegole del Tempio di San Biagio, del quale ricorre il 500simo anniversario della posa della prima pietra.“Questa Festa del Vino è stato un momento in cui è stato possibile fare il punto sui progetti che il Rotary Club sta portando avanti. Il nostro club non è impegnato solo nel service di Ippoterapia ma collabora in maniera sinergica con le amministrazioni locali anche per quanto riguarda iniziative culturali. La nostra conviviale è terminata con i saluti dei presenti, scambiando i gagliardetti dei reciproci club, con il proposito di tutti di ritornare a condivide la prossima Festa del Vino, certi che il Club non smetterà l'impegno del service Ippoterapia, perché poche cose nella vita ci fanno stare bene e una di queste è proprio vedere il sorriso spontaneo dei nostri ragazzi” è il commento del presidente per l’anno 2018-2019 del Rotary Club Chianciano, Chiusi e Montepulciano.