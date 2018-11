Celebrazioni del 4 novembre a Montepulciano

Il Comune di Montepulciano celebra il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate con una sfilata lungo il viale della Rimembranza, zona San Biagio

Domenica 4 novembre, il Comune di Montepulciano celebrerà il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate con il consueto raduno ed un corteo che quest’anno – in coincidenza con i 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale e con i 500 anni dalla fondazione del Tempio di San Biagio - si terranno però sul Viale della Rimembranza. La cittadinanza è invitata a partecipare per dare il proprio contributo ideale al mantenimento e al rafforzamento di certi valori che oggi, più che mai, devono essere portati avanti senza retorica, ma con la concreta volontà di celebrare anzitutto la pace, principio fondamentale della nostra società.L’appuntamento è alle 10, all’inizio del viale che porta a San Biagio, lato cimitero di Montorio. Qui sarà tenuta la lettura del Bollettino della Vittoria (4 Novembre 1918) e saranno presentati i saluti istituzionali. Subito dopo, il corteo, con il gonfalone del Comune e i labari delle Associazioni, accompagnato dalla Banda dell’Istituto di Musica “H. W. Henze” di Montepulciano, sfilerà lungo il viale per un doveroso omaggio ai cippi commemorativi dei caduti per giungere al Tempio di San Biagio, dove, alle 11, sarà celebrata una S. Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre. Alle 11,15, a Acquaviva, le celebrazioni si svolgeranno in Piazza della Vittoria con i saluti istituzionali, la deposizione di una corona d’alloro al Sacrario ai Caduti e la S. Messa. Altre corone saranno deposte anche sul Sagrato della Chiesa di Sant’Agostino, all’Obelisco ai Caduti nel Giardino di Poggiofanti, al Sacrario della Chiesa di S. Agnese e al Monumento ai Caduti nel Parco delle Rimembranze di Abbadia. Le celebrazioni si svolgeranno in collaborazione con il “Comitato di coordinamento delle iniziative per il Centenario della Prima Guerra Mondiale” e con l’Associazione Bersaglieri, sez “C. Zeni e A. Bondi” di Acquaviva.