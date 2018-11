Per il referendum sulla fusione tra i Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena si vota domenica 11 e lunedì 12 novembre

Orari di apertura e dislocazione dei seggi, modalità di voto, tessere elettorali:

ecco alcune indicazioni utili per gli elettori

Domenica 11 e lunedì 12 novembre 2018, a Montepulciano e a Torrita di Siena si vota per il Referendum popolare regionale consultivo sulla proposta di legge regionale per l’istituzione del Comune di Montepulciano Torrita di Siena, altrimenti conosciuta come proposta di fusione tra i Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena.Gli elettori aventi diritto al voto, che a Montepulciano sono 11.230 (5392 maschi – 5838 femmine), potranno andare alle urne domenica 11, dalle 8.00 alle 22.00, e lunedì 12, dalle 8.00 alle 15.00; subito dopo avrà inizio lo scrutinio.Si potrà votare nelle sezioni normalmente utilizzate per qualsiasi altro tipo di consultazione elettorale. Ricordiamo agli elettori che queste sono:Sez. 1 – Montepulciano Capoluogo, Palazzo Comunale – Piazza Grande, 1Sez. 2 – 3- 4 – 5 – Montepulciano Capoluogo - ex - Istituto Prof.le Caselli – Via delle LettereSez. 6 – 7 – Abbadia, Centro Civico – Via della Resistenza,205Sez. 8 – Gracciano, Centro Civico – Via Piemonte, 3Sez. 9 – 10 – Montepulciano Stazione, Centro Civico – Piazza Europa, 9Sez. 11 – Valiano, ex Scuola Elementare – Via di Padule,1Sez. 12 – 13 – Acquaviva, Scuole Elementari-Medie – via Giacomo Leopardi, 10Sez. 14 – Acquaviva, Loc. Tre Berte (ex-Scuola Materna) – S.S. 326 Est, 154Sez. 15 – 16 – Sant’Albino, Centro Civico – Piazzetta delle Calle, 4E stato anche istituito un seggio speciale per i residenti che sono ricoverati presso l’Ospedale di Nottola (Ospedali Riuniti della Valdichiana Senese). In tal caso, sarà necessario rivolgersi alla Direzione Sanitaria di questa struttura.Ricordiamo agli elettori che, come sempre, al momento dell’accesso al seggio dovranno presentare la Tessera Elettorale ed esibire un documento di identità.Nel caso fossero esauriti gli spazi sulla tessera, fosse stata smarrita o troppo deteriorata, o mai ricevuta, se ne potrà ottenere immediatamente e gratuitamente presentandosi personalmente agli Uffici Elettorali del proprio Comune che sono aperti:Venerdì 9 Novembre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00Sabato 10 Novembre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00Domenica 11 Novembre, dalle ore 8.00 alle ore 22.00Lunedì 12 Novembre, dalle ore 8.00 alle ore 15.00.Maggiori dettagli, sono pubblicati sul sito del Comune www.comune.montepulciano.si.it