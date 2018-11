Montepulciano, Scuola Elementare di Teatro a Palazzo Ricci

Sono riprese le lezioni della Scuola Elementare di Teatro presso l’Accademia di Palazzo Ricci che la ospita e patrocina. Inventata e diretta dal regista e drammaturgo Carlo Pasquini ha aperto nel 2015. Tre i corsi settimanali da novembre ad aprile e maggio: per ragazzi fino a 15 anni, per gli adulti anche principianti e un corso speciale che accoglie ex studenti dei Licei Poliziani e allievi di Pasquini che in questo momento stanno preparando Giulietta e Romeo di Shakespeare. Tutti i corsi realizzeranno un saggio finale pubblico.L’idea di Pasquini è che “chiunque può fare teatro e imparare a raccontare e lanciare fuori le proprie emozioni. Sentirsi creativi, partecipare, superare le timidezze, esprimersi, darsi un obiettivo, stare insieme, crescere, dedicare del tempo a se stessi. Tutto questo si ottiene dall’arte millenaria del teatro.”Ci si può iscrivere ancora per tutto il mese di novembre. Info al 348.7455833.