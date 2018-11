Sei Toscana, novità per i centri di raccolta di Montepulciano

Da lunedì 19 novembre potenziato l’orario di apertura della struttura di Valardegna. Lavori di adeguamento per il centro di via Forlì

Novità per i centri di raccolta del comune di Montepulciano. Da lunedì prossimo, 19 novembre, sarà potenziato l’orario di apertura della struttura di Valardegna che sarà a disposizione dei cittadini dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.L’ampliamento dell’orario di apertura è stato deciso dall’Amministrazione comunale, in accordo con Sei Toscana, per ovviare alla momentanea chiusura che interesserà l’altro centro di raccolta comunale, in via Forlì (zona stazione). La struttura di via Forlì infatti resterà chiusa a partire da sabato pomeriggio 17 novembre per consentire i lavori di adeguamento e messa a norma del centro di raccolta ai sensi del D.M. 08/04/2008 e s.m.ii..Nel centro di raccolta di Valardegna è possibile conferire diverse tipologie di rifiuto: ingombranti (come poltrone, divani e materassi); apparecchiature elettriche ed elettroniche (come televisori, frigoriferi, videoregistratori e computer, lampade esaurite e neon); rifiuti metallici (come reti da letto, telai di bicicletta e scaffali); farmaci scaduti; pile e batterie; oli minerali e vegetali; vetro; sfalci e potature; carta e cartone; rifiuti misti provenienti dall’attività di costruzione e demolizione domestica e vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose.L’Amministrazione comunale e Sei Toscana ricordano inoltre che è a disposizione di ogni cittadino un servizio gratuito di ritiro a domicilio dei propri rifiuti ingombranti. Per prenotare il ritiro a domicilio, sono a disposizione diversi canali: è possibile chiamare il numero verde di Sei Toscana – 800127484 – gratuito sia da rete fissa che mobile; compilare l’apposito modulo online presente sul sito internet del gestore, www.seitoscana.it; oppure inviare una mail di richiesta a ingombranti@seitoscana.it, specificando quantità e tipologia dei materiali da ritirare e lasciando il proprio recapito per essere ricontattati dagli operatori del numero verde e concordare la data del ritiro.Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero verde di Sei Toscana 800 127 484 oppure consultare il sito internet www.seitoscana.it