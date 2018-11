Promozione a ufficiale del Luogotenente Ottavio Rosatelli, comandante della Stazione Carabinieri di Acquaviva di Montepulciano

Il 12 novembre scorso, il Luogotenente Ottavio Rosatelli, comandante della Stazione Carabinieri di Acquaviva di Montepulciano, è transitato nel neo istituito ruolo straordinario degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri con il grado di Sottotenente, vincendo un apposito concorso. E’ un’opportunità che l’Arma, sulla base dell’ottimo rendimento in servizio e di determinati titoli personali, sta dando da circa due anni ai suoi sottufficiali più meritevoli, consentendogli di raggiungere in circa un triennio il grado di Capitano.E allora ecco un breve excursus della vita del Sottotenente Ottavio Rosatelli: nasce a Rieti nel 1964. Diplomato ragioniere, all’Università di Siena nell’anno 2006 si laurea in Scienze dell’Amministrazione.Sposato, due figlie, entra nell’Arma dei Carabinieri nel 1986 come allievo sottufficiale. Uscito dal corso due anni dopo, arriva subito in Toscana: alla prima destinazione viene mandato alla Stazione di Montepulciano, poi nel corso dei normali avvicendamenti viene trasferito al Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Firenze, al Reparto Operativo del Comando Provinciale di Arezzo, al Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cortona e, infine, nel 1994 viene designato quale Comandante della Stazione di Acquaviva di Montepulciano.Ora, al termine di un corso di circa 40 giorni che l’ufficiale sta frequentando presso l’Istituto Superiore di Tecniche Investigative dell’Arma dei Carabinieri a Velletri, verrà nuovamente destinato.A lui e alla sua famiglia i migliori auguri.