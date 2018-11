17enne su un motorino muore in incidente

Alle 19.45 di ieri, venerdì 23 novembre, sulla SP 146 al km 19+900 in località Sant'Albino nel comune di Montepulciano, un 17enne è morto in un incidente stradale che ha visto coinvolto il motoveicolo sul quale viaggiava e una autovettura. Sul posto, l'incidente è avvenuto all'ingresso di un distributore, è intervenuto il personale medico del 118 che purtroppo non ha potuto che constatare il decesso del 17enne, i Vigili del del Fuoco del comando di Siena distaccamento di Montepulciano che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e ad illuminare la zona, ed i Carabinieri per i rilievi del caso.