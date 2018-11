I Licei Poliziani tra i finalisti del Civic Hack Toscana

Samuele Peruzzi, classe 4D Liceo Scientifico Scienze Applicate, con il progetto “Flood Bounce”, è il vincitore e rappresenterà la Toscana con altri sette studenti a Milano

Tra i finalisti dell’edizione del Civic Hack Toscana che si è svolta a Chianciano Terme dall’8 al 10 novembre ci sono anche due studenti dei Licei Poliziani, che in virtù dell’ottimo risultato conseguito hanno potuto presentare i propri progetti lo scorso giovedì 22 novembre presso la sede del MIUR a Roma, in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.Il Civic Hack Toscana è un hackaton civico dedicato alle scuole regionali, ovvero una maratona creativa in cui più persone di diverse formazioni si incontrano per elaborare un’idea progettuale. Nel corso dell’evento che si è svolto a Chianciano Terme i ragazzi partecipanti sono stati divisi in gruppi assieme a esperti e ricercatori, lavorando insieme per tre giorni con l’obiettivo di contribuire alla crescita e al futuro del territorio, soffermandosi sull’importanza della tutela ambientale e della sostenibilità attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. Gli studenti dei Licei Poliziani hanno partecipato assieme ai componenti del team digitale della scuola, composto dai professori Agostini, Giambetti, Buciunì, Melosi e Porcaro.Tra i progetti segnalati c’è stato “Sesto Senso”, un sistema di allerta in caso di pericoli imminenti, pensato per utenti con ridotte possibilità motorie. A tale progetto ha partecipato la studentessa Beatrice Giani, della classe 4C Liceo Linguistico, che ha potuto presentare l’idea al Ministero dell’Istruzione.Il progetto vincitore del Civic Hack Toscana è stato invece “Flood Bounce”, un impianto anti-infiltrazioni per prevenire gli allagamenti degli edifici causati dalle alluvioni, a cui ha partecipato anche lo studente Samuele Peruzzi, della classe 4D Liceo Scientifico Scienze Applicate. Il gruppo vincitore è atteso alle finali nazionali che si svolgeranno nel mese di Marzo 2019 a Milano, occasione in cui sarà decretato il progetto che parteciperà all’EXPO di Dubai nel 2020.