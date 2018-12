Montepulciano, il Vivaio dei Concordi porta in scena ''Gli Aristogatti''

Sabato 8 e domenica 9 dicembre tornano a esibirsi i ragazzi del laboratorio “Il Vivaio dei Concordi” al teatro di Acquaviva

Il laboratorio del “Vivaio dei Concordi” che comprende tanti bambini e ragazzi di Acquaviva e dintorni è pronto a mettere in scena il nuovo spettacolo di fine anno, ispirato alla favola Disney degli Aristogatti. Il titolo dello spettacolo teatrale sarà “Gli aristochè? Gli Aristogatti!” e verrà messo in scena sabato 8 dicembre alle ore 21:15 e domenica 9 dicembre alle ore 16:00 nella consueta cornice del Teatro dei Concordi di Acquaviva.Lo spettacolo vedrà alternarsi sulla scena gli allievi più piccoli del vivaio, un laboratorio di formazione teatrale che svolge anche un grande ruolo sociale e culturale nella frazione di Acquaviva, con il coinvolgimento di oltre trenta bambini e ragazzi, giunti ormai al quarto anno consecutivo di esperienza. La particolarità del laboratorio di quest’anno è che i bambini più piccoli sono gestiti dai ragazzi più grandi, con il coordinamento di Alma Trabalzini e Luca Papini, in una sorta di passaggio generazionale che consente di vivere ancor più pienamente l’esperienza formativa e culturale rappresentata dal teatro, all’interno di un gruppo ormai consolidato e unito, che nel corso degli anni ha portato numerose rappresentazioni sul palcoscenico di Acquaviva.“Gli aristochè? Gli Aristogatti!” sarà quindi il primo spettacolo del corso 2018/2019, con l’intera compagnia del Vivaio dei Concordi impegnata sul palcoscenico durante le due repliche di sabato e domenica, per mostrare al pubblico la nuova stagione del progetto che intende sviluppare la creatività e promuovere la cultura teatrale nelle giovani generazioni. Per info e prenotazioni: 339 4822821 - 331 1309910 – Mail: ilvivaiodelconcordi@gmail.com.