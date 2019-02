Appuntamento con il Piano Strutturale Intercomunale della Valdichiana Senese

Al via la serie delle iniziative itineranti, il calendario degli incontri nei Comuni

Lunedì a Montepulciano, alle 18.00, attenzione puntata anche su cultura e turismo

La stesura del Piano Strutturale Intercomunale della Valdichiana Senese è nella fase della comunicazione, quella che prevede, cioè, la più ampia partecipazione e condivisione. Sono stati quindi convocati una serie di incontri nei Comuni dell’area. L’appuntamento di Montepulciano è in calendario per lunedì 11 febbraio, alle ore 18.00, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale.Nell’occasione, amministratori comunali e tecnici dedicheranno un approfondimento alle tematiche che riguardano in maniera specifica il territorio di Montepulciano.Ma nel corso dello stesso incontro saranno espositi anche gli indirizzi ed obiettivi strategici che il Piano si pone nei settori del turismo e della cultura. Sono quindi invitati a partecipare gli esponenti ed i portatori di interessi dei dieci Comuni della Valdichiana Senese la cui attività si svolge in questi due importanti campi.Nel frattempo è stato ulteriormente definito il calendario degli incontri negli altri Comuni che proseguirà martedì 12 alle 15.00 a Chianciano Terme, al Teatro Caos, Via Dante 4/c, con il focus dedicato all’associazionismo. Questi gli appuntamenti successivi: Trequanda, mercoledì 13 febbraio, ore 18.00, Sala Polivalente; Pienza, venerdì 15 febbraio, ore 16.00, Sala convegni Conservatorio San Carlo Borromeo; Torrita di Siena più rappresentanti di categoria degli agricoltori, lunedì 18 febbraio, ore 18.30, Casa della Cultura; Sarteano più Sindacati e terzo settore, lunedì 18 febbraio, ore 21.00, Sala Mostre; Cetona più Ordini e Collegi professionali, mercoledì 20 febbraio, ore 15.00, Sala S.S. Annunziata; San Casciano dei Bagni più settore termalismo, mercoledì 20 febbraio, ore 18.00, Teatro Comunale; Sinalunga più rappresentanti di categoria di imprenditoria, commercio e servizi, giovedì 21 febbraio, ore 18.30, Sala Auser Pieve di Sinalunga.Il Piano Strutturale Intercomunale della Valdichiana Senese nasce da un articolato percorso di partecipazione che ha visto anzitutto impegnati i dieci Consigli Comunali degli Enti che fanno parte dell’Unione. In seguito è stato il Consiglio dell’Unione ad approvare la convenzione che, in forza della Legge Regionale del 2014, consente la gestione associata a livello intercomunale del Piano Strutturale.Va ricordato che il Piano Strutturale costituisce la parte generale del Piano Regolatore Generale e, a livello intercomunale, non riguarda le scelte di dettaglio di trasformazione ed edificazione (comprese nella parte operativa) ma individua strategie, indica obiettivi generali ed indirizzi.“In Toscana – spiega in una nota l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese – rappresentiamo il raggruppamento di Comuni più ampio. La Regione Toscana incentiva questo tipo di pianificazione, concedendo finanziamenti per la fase di progettazione: i dieci Enti associati della Valdichiana Senese hanno avuto accesso a questo tipo di sovvenzione e dunque la spesa complessiva necessaria per redigere il piano sarà coperta per 152.000 Euro dal contributo regionale e, per la parte restante, con risorse proprie del bilancio dell’Unione. Si consideri che nella grande maggioranza dei nostri Comuni i singoli piani erano prossimi alla scadenza e dunque chi li avesse voluti rinnovare in forma non associata avrebbe dovuto affrontare l’impegno con risorse proprie e senza incentivi, sottoponendosi ad una spesa che così invece evitano ed intraprendendo un percorso non coordinato, nei tempi e nei criteri, come quello che oggi li attende”.Per ulteriori informazioni e notizie sul Piano Strutturale Intercomunale è possibile consultare il sito internet dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese o cliccare sul link https://www.unionecomuni.valdichiana.si.it/piano-strutturale-intercomunale