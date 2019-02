Nuove Acque rende noto che venerdì prossimo 22 febbraio è stato programmato un intervento di manutenzione nel comune di Montepulciano alla rete di distribuzione di via Firenze.Tra le 9.00 e le 16.30, si potranno verificare momentanee interruzioni dell’erogazione idrica in via Milano, via Macerata, via Matera, via Mantova, via Massa, via Napoli, via Novara, via Mentana, via Pavia, via Parma, via della Macchia, via dei Mori, via del Santo, via Lauretana ovest, via Monza e via Marsala.Al ripristino del servizio, si potranno verificare lievi fenomeni di torbidità.