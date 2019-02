Ottimi risultati dei Licei Poliziani alle Olimpiadi di Matematica

Ben dodici studenti provenienti dai Licei Poliziani hanno partecipato alla fase finale provinciale della competizione di matematica che si è svolta a Siena

La nuova edizione delle Olimpiadi di Matematica, la più antica competizione scientifica a livello internazionale per la risoluzione di problemi matematici destinati ai giovani studenti, ha visto eccellere i ragazzi dei Licei Poliziani, che sono stati ben rappresentati alle finali provinciali di Siena lo scorso martedì 19 Febbraio.Durante la fase finale che si è svolta presso il Liceo Scientifico Galileo Galilei, infatti, i Licei Poliziani sono stati rappresentati da dodici studenti, un record per questa competizione. I ragazzi sono inoltre iscritti alle prime tre classi, con un’età media più giovane rispetto alla maggioranza degli altri istituti, rappresentati da studenti delle classi quarte e quinte.Ecco l’elenco dei ragazzi finalisti: Bardi Emanuele (1A LS), Soria Samuele (1C LS), Ni Jacopo (1D LSA), Dringoli Elia, Ciacci Andrea, Nocchi Christian, Beligni Lorenzo (2A LS), Di Carlo Marco, Laurenti David (2C LS), Mencarini Pietro, Napoletano Manuel (3A LS), Genca Luca (3C LSA).Grande soddisfazione da parte della referente del progetto, la prof.ssa Anna Pasquariello, che nel corso degli ultimi mesi ha svolto attività di potenziamento di matematica con gli studenti.“Quest’anno abbiamo ottenuto un risultato importante – ha dichiarato – per la prima volta i Licei Poliziani sono stati presenti con dodici ragazzi, e questo è sintomo di grande impegno e capacità da parte di studenti così giovani. Dalla fase finale provinciale che si è svolta a Siena uscirà lo studente che parteciperà alla finale nazionale di Cesenatico. A prescindere dai risultati, va fatto un grande plauso a questi studenti, che oltre a partecipare ai corsi di potenziamento hanno studiato in maniera autonoma per stare al passo dei ragazzi più grandi.”