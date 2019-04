A Montepulciano spettacoli, incontri, tradizione, sport, visite naturalistiche

Ricchissimo programma di proposte ed eventi per il fine settimana: rullano i tamburi, si avverte l’atmosfera del Bravìo delle Botti

E’ un fine settimana particolarmente ricco di appuntamenti quello che Montepulciano si appresta a vivere. Il calendario comprende eventi e proposte che spaziano attraverso campi molto differenti e che rivestono comunque motivi di interesse sia per gli abitanti sia per i visitatori che continuano ad affollare il territorio.Sabato 27 aprile, alle 9.00, presso la Sala polivalente ex-Macelli, in Piazza Moulins, l’Associazione Motociclisti Incolumi (A.M.I.) ed il Moto Club “Nico Martinelli” di Montepulciano propongono un incontro-dibattito sul tema della sicurezza stradale per i motociclisti. L’iniziativa è inserita nella 5ª edizione del meeting “In moto per la salute”, prevede le relazioni di tecnici, medici, esperti del settore e rappresentanti delle Istituzioni ed è rivolta anche agli studenti di 3ª media dell’Istituto Comprensivo “Origo”, sedi di Montepulciano e Pienza.Alle 9.30, al Teatro Poliziano, inizierà invece il 1° Convegno nazionale sulla nevralgia del trigemino organizzato dalle associazioni “Vincere il dolore” e “Sconfiggere il mostro”. Il programma prevede le testimonianze di persone affette da questa malattia, di rappresentanti delle Istituzioni e di esponenti della comunità medico-scientifica. Il convegno, risultato di un imponente lavoro di sensibilizzazione ed organizzazione, intende porre le basi per il riconoscimento della nevralgia del trigemino come malattia invalidante ma anche fare il punto sullo stato della ricerca scientifica e della terapia medica.Nel fine settimana riprende il Festival di Pasqua, rassegna di concerti, conferenze ed incontri giunta alla 5.a edizione. Sabato 27, alle 18.00, il Salone di Palazzo Contucci ospiterà due grandi protagonisti del concertismo italiano di oggi, il pianista Maurizio Baglini e la violoncellista Silvia Chiesa.Doppio appuntamento domenica 28. Alle 19.30, nella Sala Master del Palazzo del Capitano, il festival ospiterà Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, che tratterà l’argomento “La libertà di informazione riguarda tutti noi”. Alle 21.15, al Teatro Poliziano, Fabio Furia (bandoneon) e Walter Agus (pianoforte) saranno i protagonisti del concerto “Contemporary Tango”, viaggio nelle atmosfere di questo fondamentale ritmo argentino, da Astor Piazzolla ad oggi.Al Lago di Montepulciano, sabato 27, dalle 14.30, e domenica 28, dalle 9.00, due giornate dedicate al metodo di coltivazione dell’orto sinergico. Introduzione teorica e esempi pratici inseriti nel progetto “Mi.Co.R.Ri.Ze”, organizzato in collaborazione con il locale circolo Legambiente e con il Collettivo Piranha.La partecipazione è gratuita. Presso la Riserva Naturale del lago è poi possibile effettuare, dalle 16.00 – 18.00 l’escursione lungo i percorsi di bird watching e, domenica pomeriggio, quella nel lago con il battello alimentato ad energia solare. Di recentissima inaugurazione è il Centro Visite che offre elementi di storia e tradizioni del Chiaro ma anche notizie sulla sua attualità (apertura 9.00 – 19.00). I servizi sono su prenotazione ai nn. 0578 767343 e 334 8284762.Sabato sera, alle 21.15, al Teatro dei Concordi di Acquaviva, serata finale del Festival nazionale del teatro amatoriale. In scena la compagnia “Il Grappolo” con il suo spettacolo investigativo “L’influsso dei pianeti”. La formula coinvolge il pubblico, che partecipa all’indagine, e accompagna la cerimonia di premiazione. Apericena in teatro dalle ore 19.00.Domenica anche all’insegna dello sport: l’associazione Cerro Bike organizza il “Trofeo del Nobile XC”, 5.a prova del trofeo nazionale di mountain bike “Colli e valli”, edizione 2019. I ciclisti scatteranno alle 9.30 dal campo sportivo di Tre Berte ed effettueranno tre giri di un anello di 10 km, tracciato nel Bosco delle Cerraie.Spettacoli e suggestioni storiche domenica mattina quando, alle 10.00, da Piazza Grande muoverà il corteo storico che celebrerà l’apertura dell’anno contradaiolo. Circa 200 figuranti, in costume medioevale, accompagnati da tamburini e sbandieratori, percorreranno il centro in direzione della Chiesa di S.Agnese dove sarà officiata la funzione che segna l’inizio della stagione di maggior attività per le otto contrade poliziane. Al termine della Messa, nel piazzale di S.Agnese, spettacolare sbandierata.Domenica alle 18.00, nel Salone di Palazzo Ricci, l’Accademia Renana propone il saggio finale della Scuola Elementare di Teatro, diretta da Carlo Pasquini. In scena un adattamento della fiaba di Pollicino interpretata dagli allievi della scuola, compresi due adulti.Al Museo Civico – Pinacoteca Crociani (apertura 10.00 – 19.00), prosegue la mostra “Se.Me”, personale di pittura e scultura dell’artista Giuliano Azzoni, scomparso nel 2011. Per la visita delle raccolte è possibile avvalersi di audioguide, disponibili in cinque lingue, recentemente attivate.