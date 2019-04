''Pollicino'', lo spettacolo della Scuola elementare di teatro dell'Accademia Renana

Tra le innumerevoli attività dell’Accademia Renana di Palazzo Ricci a Montepulciano ha sempre più importanza la Scuola elementare di teatro diretta da Carlo Pasquini che si inserisce nella stagione invernale nutrita da collaborazioni con partner italiani.Vari corsi per adulti, studenti e ragazzi che si tengono durante tutto l’inverno per approdare ad un saggio finale che quest’anno vede impegnati i ragazzi nella messa in scena di Pollicino, un adattamento della fiaba di Charles Perrault. Una storia di miseria funestata da una famiglia di orchi pasticcioni ai quali verrà dato il benservito.Sul palco Yasmin Abdelazim, William Camastra, Frabrizio De Marco, Asia Della Camera, Alice Di Mugno, Elena Giappichini, Lavinia Gonzi, Adele Guerri, Zaid Hmaied, Matthias Micheli, Vittoria Perrone e Matteo Rispoli. Compagnia multietnica che vede in scena anche due attori adulti: Giacomo Genga e Lalla Savini e le preziose scene pittoriche di Fernando Dottori.L’appuntamento è per domenica 28 aprile alle ore 18.00 nel Salone di Palazzo Ricci. In caso di affluenza numerosa lo spettacolo verrà ripetuto due volte. Ingresso gratuitoAccademia di Musica e Arte di Palazzo Ricci, MontepulcianopresentaPOLLICINOda Charles PerraultconYasmin Abdelazim, William Camastra, Frabrizio De Marco, Asia Della Camera, Alice Di Mugno, Elena Giappichini, Lavinia Gonzi, Adele Guerri, Zaid Hmaied, Matthias Micheli, Vittoria Perrone, Matteo Rispoli, Giacomo Genga e Lalla SaviniScene pittoriche di Fernando DottoriRegia e adattamento di Carlo Pasquini