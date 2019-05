Ai Licei Poliziani l’esplorazione umana dello spazio con l’ingegnere della Nasa, Kathy Laurini

In occasione del 50esimo anniversario dello sbarco del primo uomo sulla Luna, venerdì 3 maggio si terrà il convegno "Il futuro dell’esplorazione umana nello spazio"

Nel 50esimo anniversario dello sbarco del primo uomo sulla Luna, i Licei Poliziani ospitano il convegno "Il futuro dell'esplorazione umana nello spazio". Basandosi sul tema del viaggio oltre l'atmosfera terrestre, attualmente già molto affrontato oltreoceano, si parlerà dei progressi compiuti dal punto di vista ingegneristico verso la realizzabilità di un'aspirazione capace di destare sempre profonde riflessioni nell'uomo.L'iniziativa, a cura della Società Astronomica Poliziana, si terrà venerdì 3 maggio, alle 11.30, presso l'aula magna dell'Istituto e vedrà l'intervento, in veste di relatrice, di Kathy Laurini, ingegnere con esperienza pluridecennale presso la Nasa.Kathy Laurini rappresenta una figura autorevole a livello internazionale in materia di pianificazione delle missioni spaziali e progettazione di voli sulla luna e su Marte. Dopo la laurea in Ingegneria nel 1982, nell'arco di 35 anni di carriera ha ricoperto vari ruoli all'interno dell'agenzia spaziale statunitense, oltre che ad esserne coordinatrice di altre 15 per la stesura della Global Exploration Roadmap, il documento su cui si svolge il funzionamento della Stazione Spaziale Internazionale per la programmazione delle missioni umane verso l'orbita e la superficie lunare e, come obiettivo di più lungo periodo, in direzione del Pianeta rosso.Ha guidato in prima persona progetti finalizzati al ritorno dell'uomo sulla Luna, e si è occupata della gestione delle risorse stanziate dalla Nasa per la ricerca nell'ambito delle Scienze della vita nello spazio. Dal 1993 al 2002 ha lavorato alla collaborazione tra la Nasa e l'agenzia spaziale europea, per la messa a punto del Veicolo di Trasferimento Automatizzato, il sistema di rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale.L'iniziativa, in collaborazione con i Licei Poliziani e con il patrocinio del Comune di Montepulciano, è aperta al pubblico.