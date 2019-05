Angiolini (Centrosinistra per Montepulciano): ''Montepulciano capitale del turismo di qualità''

Sabato 4 maggio, alle ore 18 al circolo Arci di Valiano, incontro con Eugenio Giani sul turismo diversificato e la proposta di albergo diffuso

#CostruireilFuturo con il turismo e la promozione territoriale, anche su questo punta la coalizione Centrosinistra per Montepulciano nel suo programma. Il tema sarà al centro dell’incontro dal titolo “Turismo Diversificato”, che si terrà sabato 4 maggio alle ore 18 al Circolo Arci di Valiano. Il luogo non è casuale, perché sabato verrà presentata l’idea di sperimentare, nel centro storico di Valiano, il progetto di “albergo diffuso”, una tipologia nuova che utilizza a fini turistici le case vuote ristrutturate. “Sarebbe la sede ideale per questa esperienza, che ha già trovato in altri luoghi simili in tutta Italia una felice collocazione” spiega Michele Angiolini, che illustrerà il progetto insieme ad Eugenio Giani del Partito Democratico. A seguire, dopo l’incontro, ci sarà una cena di sottoscrizione per far fronte alle spese della campagna elettorale, totalmente autofinanziata.“Il turismo – afferma Angiolini – ha dimostrato di essere uno dei settori trainanti della nostra economia. La valorizzazione delle eccellenze sia enogastronomiche che culturali ha consentito un’evoluzione positiva dell’offerta turistica, creando nuove opportunità di crescita, e occorre potenziare ulteriormente i vari filoni del turismo per continuare a far conoscere ed apprezzare il nostro territorio in tutto il mondo. La gestione dei flussi è strettamente connessa con la cultura e le attività produttive, all’interno della formula vincente già sperimentata che va sotto il nome di Sistema Montepulciano. Progetti diversificati anche in ambito ambientale, del turismo sportivo e sulla formula slow legata gli itinerari, alla sentieristica e all’equiturismo. Pensare ad un circuito ciclo pedonale che unisca la parte bassa del comune con i sentieri ormai noti quali quello del Nobile, piuttosto che il Sentiero della Bonifica, significa mettere a sistema un intero territorio e far circolare turisti in aree diverse”.La buona amministrazione di questi anni ha rafforzato il “brand Montepulciano”, divenuto di esempio e di traino dell’intera area della Valdichiana sia senese che aretina. Anche grazie a piani e programmi di promozione d’area vasta, attuati a livello intercomunale e ad opera delle Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, la realtà poliziana risulta essere un riferimento imitato a livello nazionale per la promozione e la valorizzazione territoriale. Turisti non solo in alta stagione ma tutto l’anno, quindi, e non solo nel centro storico ma in tutti i centri del territorio comunale.“Saranno individuati, frazione per frazione, luoghi della memoria per inserire elementi di novità nell’offerta turistica – fa sapere Angiolini – e coinvolgere parti di territorio che fino ad ora sono state toccate solo marginalmente dai flussi. Far conoscere luoghi di interesse nelle frazioni come fonte di ricchezza anche economica attraverso la messa a sistema della attività, commerciali e ricettive, già presenti nell’intero territorio nonché la creazione di nuovi posti di lavoro, come con la proposta di albergo diffuso nel caso di Valiano che presenteremo sabato”.Particolare importanza riveste anche il tema del termalismo: “Il termalismo, soprattutto legato al filone del benessere, è un segmento in continua crescita e le terme di S. Albino rappresentano un centro di eccellenza altamente specializzato. Intendo sostenere questo centro collaborando al massimo per le iniziative di promozione delle nostre Terme” conclude Angiolini.