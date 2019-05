Il Comune di Montepulciano e Sei Toscana annunciano novità nella raccolta dei rifiuti

Pulizia ecologica a vapore per cestini e arredo urbano. Due eco-compattatori per la plastica attivi

Ancora novità che potenziano e rendono più efficace il servizio di raccolta dei rifiuti a Montepulciano. Il Comune e Sei Toscana annunciano infatti l’attivazione di nuovi servizi per incrementare quantità e qualità della raccolta differenziata e garantire un decoro ancora maggiore ai centri abitati.Il primo intervento riguarda gli “eco-compattatori” ovvero i raccoglitori di bottiglie e flaconi di plastica. Con l’installazione (e l’imminente attivazione) di quello posizionato in Via Leopardi, ad Acquaviva, sono dunque due i contenitori di cui si è dotato il Comune; il primo è già in funzione nel Capoluogo, in Piazza Moulins, di fronte al supermercato Conad.L’utilizzo dell’eco-compattatore è molto semplice: basta aprire lo sportello ed inserire, uno alla volta, gli imballaggi in plastica di cui si desidera disfarsi. Terminato il conferimento, la macchina compatta i rifiuti per rendere disponibile la massima quantità di spazio. Alla fine dell’operazione l’utente riceve uno scontrino che indica la quantità di rifiuti conferita; i tagliandi devono essere conservati perché è allo studio uno specifico regolamento comunale, finalizzato ad incentivare le utenze domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato.Come anticipato in una recente seduta del Consiglio comunale, nel corso del 2019 saranno poi consegnate 9.600 Sei Card nominative ad altrettante utenze, in duplice esemplare. La tessera consentirà di usare gli eco-compattatori per la plastica ed accrediterà automaticamente il saldo della quantità di rifiuti conferita, non rendendo quindi necessario conservare gli scontrini.La seconda novità è rappresentata dall’avvio, nel centro storico di Montepulciano, degli interventi di igienizzazione e lavaggio a vapore di cestini, angoli ed arredi urbani. A tale scopo viene utilizzata una macchina di ultima generazione che produce un getto di vapore acqueo a 140°, capace di pulire e igienizzare i cestini per i rifiuti ma anche, per esempio, panchine pubbliche, e di eliminare in maniera ecologica piante ed erbe infestanti.Nel quadro del potenziamento dei servizi, rientra infine la piena attività svolta dei centri di raccolta “Valardegna”, di Montepulciano capoluogo, e “Ferrovia”, di Montepulciano stazione, dove è possibile conferire comodamente le principali tipologie di rifiuti urbani differenziati. L’articolazione dell’orario di apertura al pubblico consente di poterne usufruire tutti i giorni, dal lunedì al sabato, raggiungendo una delle due strutture, sia la mattina sia il pomeriggio.Ulteriori informazioni sul sito www.seitoscana.it o al numero verde 800127484