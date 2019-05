La 38esima edizione della Fiera dell'Agricoltura è dall'8 al 12 maggio a Montepulciano

Cinque giorni di eventi celebrano il mondo rurale con esposizioni di razza chianina e mezzi agricoli, cene a base di piatti tipici, spettacoli e gare equestri

La Fiera dell'Agricoltura presenta il programma degli eventi della sua 38esima edizione, che si terrà dall'8 al 12 maggio, in località Tre Berte, ad Acquaviva di Montepulciano. Tradizione, gastronomia, musica e divertimento sono le parole chiave della rassegna dedicata al all'agricoltura che si articolerà in cinque giorni di appuntamenti, tra mostre mercato, spettacoli e iniziative finalizzate a valorizzare l'eccellenza dei prodotti del territorio.Si inizia mercoledì 8 con "A tavola con il Nobile", la tradizionale cena organizzata in collaborazione con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, durante la quale sarà possibile degustare prestigiose etichette delle aziende vitivinicole poliziane. Durante la serata verrà inoltre assegnato il premio Cantiniere dell'anno, riconoscimento istituito dal Consorzio per chi si distingue in questa professione.Da giovedì 9, tutte le sere cene con i piatti tipici della tradizione, di cui protagonista assoluta sarà la carne chianina.Previsto per venerdì 9 alle ore 21, il Gran Galà di arte equestre a cura dell'Associazione equestre Tre Laghi.Sabato 11 la giornata si aprirà con la mostra mercato di attrezzi agricoli, da visitare dalle 7.30, mentre dalle 8 l'attenzione si volgerà verso l'11esima edizione dell'esposizione di vitelloni da carne di razza chianina. Per tutti gli appassionati di equitazione, alle 10 sarà possibile assistere alle prove di dressage, svolte all'interno del Campionato nazionale Uisp Ecopneus, e dalle 15.30 alle 18 girare in carrozza all'interno della Fiera. Alle 21 i tre vincitori del Gran Galà equestre proporranno le loro esibizioni nello spettacolo di volteggio, disciplina che prevede l'esecuzione di esercizi di ginnastica artistica a cavallo.Domenica 12, data conclusiva della Fiera, proseguiranno la mostra mercato di attrezzi agricoli e l'esposizione degli esemplari di chianina. Appuntamenti ancora dedicati al dressage quelli alle 9.30, con la gara, e alle 15 con una prova per la categoria free style, alla quale seguiranno le premiazioni e uno spettacolo equestre.Sabato e domenica a pranzo sarà aperto lo stand gastronomico, mentre le serate di giovedì, sabato e domenica saranno allietate, dalle 21.30, da musica dal vivo.La Fiera dell'Agricoltura è organizzata dall'Associazione Tre Berte con il patrocinio del Comune di Montepulciano e, con iniziative come l'esposizione di vitelloni di razza chianina, anche per questa edizione si presenta come una rassegna incentrata su quegli animali che in passato sono stati compagni fondamentali dell'uomo per svolgere le attività agricole.Rinnovando inoltre il sodalizio con l'Associazione equestre Tre Laghi, offre l'occasione di assistere a spettacoli in cui si rende evidente il lavoro, portato avanti ancora oggi, in stretta collaborazione tra l'uomo e il cavallo. Per la cena "A Tavola con il Nobile" è necessaria la prenotazione: 3663201864.